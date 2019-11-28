Осознанные сновидения: техника

Сон - прямой путь к нашему подсознанию, к которому мы обращаемся в моменты, когда не можем принять непростое решение. Сокрытые внутри вашего мозга тайны могут помочь разрешить ту или иную жизненную ситуацию и лучше понять самого себя. Для того, чтобы приоткрыть эти двери, можно научиться технике осознанного сновидения.

Подготовка ко сну

Первым делом необходимо полностью расслабиться. За пару часов до сна не рекомендуется получать насыщенные впечатления, испытывать сильные эмоции, заниматься физической нагрузки или плотно есть. Расслабиться перед сном хорошо поможет чтение, вязание или медитация.

Постановка цели

Непосредственно перед тем, как ложиться спать, стоит уделить внимание цели осознанного сновидения. Каждый человек устроен в соответствии со своей внутренней логикой, к которой и надо воззвать, чтобы получить желаемый сон. Для этого подумайте над тем, какую проблему вы хотите решить, что изменить в своей жизни. Это должно быть что-то действительно важное для вас. Определившись, прокрутите сформировавшуюся мысль в своей голове несколько раз или даже запишите ее.

Запоминание сна

Нельзя ложиться с мыслью: «Я хочу, чтобы мне приснился выход из ситуации». Нужно засыпать с намерением запомнить этот сон, ведь именно в этом суть данной техники. Положите блокнот с ручкой рядом с кроватью и скажите себе запомнить последующий важный сон.

Пробуждение

За одну ночь мы видим множество различных снов, но запоминаем последний, либо не запоминаем вовсе. Чтобы все удалось необходимо проявить серьезное отношение к делу. Запомнить сон вы сможете только если проснетесь сразу после того, как увидите его, поэтому второй важной частью самонастроя является осознанное пробуждение. Дайте себе установку, что вы должны проснуться сразу после сна.

Пользуйтесь пограничными состояниями

Важным моментом в технике осознанного сновидения являются пограничные состояния - периоды, когда мы только проснулись или только легли. Именно в это время мы стоим на границе сна и реальности, где шанс получить необходимый ответ от подсознания выше всего.

Засыпая, представляйте себе желаемую картину во всех подробностях, напрягите всю силу своего воображения, это позволит вам плавно и легко погрузиться в сон.

Проснувшись, не порывайтесь сразу встать. Представьте, что вы все еще спите и видите сон, запомните все увиденные детали, ведь именно они могут стать ключом к вашим вопросам. Но они так легко испаряются, если мы встаем с кровати.

Фиксация сна

Фиксировать сон принимайтесь сразу после того, как окончательно проснулись и убедились в том, что помните сон, который видели накануне. Хорошо делать это в самой кровати, не вставая с нее, чтобы сохранить при себе ощущение сновидения.

Продолжительные тренировки

Не стоит расстраиваться, если вы не получили желаемого результата с первой попытки. Многие люди годами тренируются, чтобы овладеть этой техникой. Это не значит, что вам необходимо пытаться несколько лет, чаще всего достаточно проделывать процедуру в течение нескольких недель. Через пару дней вы уже сможете отметить продвижение на пути к тайнам собственного подсознания.

Читайте также: Как оставаться позитивным в самые трудные времена

Фото: punjabkesari.in