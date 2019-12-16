Наверняка, каждый из нас хоть раз сталкивался с таким человеком, про которого говорили: «У него сложный/трудный характер». Зачастую такое мнение строится на некомфортном общении с человеком, а в основе его лежит нарушения психики или наличие нервного расстройства. Разбираемся в том, что из себя представляет сложный характер и как с ним бороться.

С медицинской точки зрения

Специалисты-медики склонны приравнивать такое поведение к психопатическим расстройствам. Трудный характер является следствием нарушением функционирования головного мозга. Зеркальные нейроны, которые имеются в коре мозга обычных людей, помогают считывать реакции окружающих и подстраивать свое поведение под ситуацию. У людей с, так называемым, сложным характером, количество таких нейронов значительно меньше, что приводит к нарушениям в социальном поведении.

Причины «сложного характера»

Помимо вышеуказанного медицинского объяснения сложного характера людей, можно выделить ряд других причин. Среди них гормональная перестройка - у подростков и беременных, когда организм находится в переходном состоянии и подвержен стрессу сильнее, чем обычно, что и выражается иногда в неадекватности поведения. Причиной может служить и климатические изменения, а также плохое воспитание или трудное детство. Также в разряд причин относят «плохую» наследственность. Серьезные заболевания, связанные с психикой, или сильные эмоциональные переживания у кого-то из предков могли стать причиной мутации в организме, которая отразилась на последующих поколениях.

У кого и как это проявляется

Людей со сложным характером отличает сильная энергетика и повышенные творческие способности. Такие люди, как правило, предлагают самые нестандартные решения в рабочих коллективах и потому являются ценными сотрудниками. Также трудности и непонимания возникают и при общении с начальством, то есть людьми властными и разумными. Часто люди путают сложный характер с сильной личностью. Таких людей сложно переубедить, их реакция порой излишне вспыльчива, а поведение непредсказуемо. Если взглянуть на это с точки зрения авторитета и принципиальности, то это позволяет посмотреть на «трудного» в общении человека с положительной стороны.

Тем не менее, при общении с людьми со сложным характером больше возникает негативных ассоциаций. Чрезмерно обидчивые, излишне требовательные, не принимающие критики люди, которые не умеют и не желают понимать чувства окружающих, не могут стать для нас желаемыми собеседниками, коллегами или друзьями. Таких людей часто называют социопатами, которым чужды общепринятые нормы поведения, но которым порой просто не хватает внимания и похвалы.

Что делать

Как уже упоминалось, сложный характер нередко подразумевает неординарность и даже одаренность. Достоевский, Гоголь, Бетховен - эти люди точно не были просты в общении, что тяготило их близкое окружение.

Пытаться переделывать человека со сложным характером - пустая трата времени. Если в детстве человеку не были вовремя привиты нормы поведения, сделать это в зрелом возрасте практически невозможно, поэтому стоит принять такое явление как данность. Сложный характер можно лишь «подшлифовать», а именно учить сдержанности и совершенствоваться.

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Фото: lop.utags.ru