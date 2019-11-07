Дисциплина: как воспитать в себе

Дисциплина - важное качество для любого человека, который стремиться достичь успеха в каком-либо деле, в том числе и бизнесе. Если развить такое полезное качество, вы перестанете опаздывать на встречи, допускать просрочки в сдаче проектов и выполнении документов, сможете с легкостью решать любые возникающие трудности и минимизировать их последствия.

Воспитать в себе дисциплину не трудно и очень полезно. Достаточно вписать в жизнь несложные, но действенные привычки.

Сон по расписанию

Определите оптимальное время для подъема и отхода ко сну. У каждого человека потребность в отдыхе индивидуальна, вы должны примерно знать, какое количество часов нужно потратить на сон, чтобы хорошо себя чувствовать утром и все успевать. Вначале соблюдать график сна будет непросто, но это вопрос привычки. Чем меньше и реже выходишь за обозначенные рамки, тем проще их соблюдать.

Спорт

Любой вид физической активности дисциплинирует человека. Нужно найти вид спорта, заниматься которым будет приятно и интересно. Можно купить абонемент в фитнес-клуб или заниматься самостоятельно, главное - регулярность занятий. Составьте удобный график спортивных тренировок и придерживайтесь его.

Распорядок

Полезно все важные дела записывать в блокнот или ежедневник. Еще полезнее, если для каждого дела обозначать приоритетность и примерное время на выполнение.

Визуальный ряд

Текущие задачи стоит писать на разноцветных стикерах и клеить их на видные места. Если держать список дел перед глазами, то эти дела из категории планируемых и абстрактных перейдут в категорию неизбежных и важных, а это значит, что работа пойдет быстрее.

Концентрация внимания

Главный враг дисциплины - прокрастинация. Во время работы вы постоянно отвлекаетесь на социальные сети, электронную почту, и концентрация внимания теряется. Чтобы полноценно вернуться к работе приходится делать усилие.

Концентрацию внимания можно тренировать самыми разными упражнениями, их легко найти в Интернете.

Финансовая грамотность

Учитесь грамотно распоряжаться доходами, контролировать расходы. Покупайте то, что действительно нужно. Научитесь делать накопления. Развивая финансовую грамотность, вы научитесь легче управлять деньгами.

Поощрения

Умейте себя хвалить и поощрять. Путь к дисциплинированности это не только муштра, но и награды. Награждайте себя за маленькие победы. Удалось справиться со сложной ситуацией на работе? Съешьте на ужин самое любимое блюдо, пусть даже очень калорийное. Увеличили ежедневную дистанцию для пробежки на пару километров? Сходите вечером в кино. Предвкушение приятного досуга будет мотивировать вас начать работу и сделать её как можно быстрее.

Самое главное, убеждайте себя в том, что все задуманное осуществится. И вы увидите, как проснется внутренняя сила воли, и поддерживать дисциплину не составит труда.

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Фото: tk-slovo.ru