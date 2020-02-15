Пропало настроение? Найдите!
Да никак вы! Нормальное это состояние. У всех бывает. Тут главное, чтоб сплин не пришелся по вкусу. Убежать от него побыстрее надо.
Согласны? Тогда - за работу!
Проверенный способ: стресс надо заесть
Здесь есть одно "но": не увлекайтесь соблазнительными "вкусняшками" - это вредно для здоровья. И фигуры.
Чашечка кофе или любимого чая (или две) тоже могут благотворно сказаться на нашей нервной системе. Или можно съесть что-нибудь, содержащее так называемый «гормон оптимизма». Например, бананчик, клубнику, орехи и шоколад.
Устройте себе часок релакса
Поваляйтесь в ванне, добавив туда соль или эфирного масла. Да даже просто в горячей воде в компании с хорошей книжкой или любимой музыкой.
Гарантировано стресс уйдет.
Подружитесь с Его Величеством шопингом
Мужчины, это совет и вам тоже.
Даже если ничего конкретного не хочется, просто пройдитесь по всем встречным магазинам, поглазейте на яркие витрины, покрутитесь в примерочной...
Отвлечетесь от грустных мыслей. Проверено многократно.
Этот пункт - увы - не подойдет ленивцам. Хотя, если они смогут себя заставить, всплеск эндорфинов будет ого-го какой. Грусть убежит и долго не вернется.
Способ этот - спорт.
Любой. Хоть побегать по парку, хоть гири в зале потягать, хоть просто потанцуйте от души. Да вариантов масса - выбирайте и - вперед!