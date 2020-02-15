Пропало настроение? Найдите!

Вы иногда впадаете уныние без видимых на то причин? Вот прям наваливается грусть - тоска, и ничего не радует... Неприятно. Обидно даже немножко: что ж такое - всем хорошо, а я как...

Да никак вы! Нормальное это состояние. У всех бывает. Тут главное, чтоб сплин не пришелся по вкусу. Убежать от него побыстрее надо.

Согласны? Тогда - за работу!

Проверенный способ: стресс надо заесть

Здесь есть одно "но": не увлекайтесь соблазнительными "вкусняшками" - это вредно для здоровья. И фигуры.

Чашечка кофе или любимого чая (или две) тоже могут благотворно сказаться на нашей нервной системе. Или можно съесть что-нибудь, содержащее так называемый «гормон оптимизма». Например, бананчик, клубнику, орехи и шоколад.

Устройте себе часок релакса

Поваляйтесь в ванне, добавив туда соль или эфирного масла. Да даже просто в горячей воде в компании с хорошей книжкой или любимой музыкой.

Гарантировано стресс уйдет.

Подружитесь с Его Величеством шопингом

Мужчины, это совет и вам тоже.

Даже если ничего конкретного не хочется, просто пройдитесь по всем встречным магазинам, поглазейте на яркие витрины, покрутитесь в примерочной...

Отвлечетесь от грустных мыслей. Проверено многократно.

Этот пункт - увы - не подойдет ленивцам. Хотя, если они смогут себя заставить, всплеск эндорфинов будет ого-го какой. Грусть убежит и долго не вернется.

Способ этот - спорт.

Любой. Хоть побегать по парку, хоть гири в зале потягать, хоть просто потанцуйте от души. Да вариантов масса - выбирайте и - вперед!