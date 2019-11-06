Что делает нас счастливыми

Если спросить, что делает вас счастливыми, у вас, вероятно, не возникло бы проблем с предоставлением хотя бы нескольких ответов: новая машина, похудение, высокооплачиваемая работа, выигрыш в лотерее и т. д. Ответы на этот вопрос обычно имеют сходную тему; наше счастье зависит от внешних обстоятельств.

Вы можете быть удивлены, узнав, что материалистические вещи редко определяют долгосрочное счастье. То, что вы всегда предполагали, сделает вашу жизнь намного более радостной, на самом деле не может улучшить долгосрочное счастье. Счастье определяется врожденными факторами и восприятием, а также опытом.

Деньги и Счастье

Чтобы быть счастливыми, нам нужно достаточно денег, чтобы оплачивать счета и иметь возможности для дополнительных покупок. По-видимому, существует порог дохода, когда получение суммы, превышающей эту, очень мало способствует счастью.

Люди, которые зарабатывают 50 000 долларов в год, гораздо счастливее, чем те, кто зарабатывает 10 000 долларов в год, но люди, которые зарабатывают 5 миллионов долларов в год, не намного счастливее тех, кто зарабатывает 100 000 долларов в год. Люди, живущие в бедных странах, гораздо менее счастливы, чем люди, живущие в умеренно богатых странах, но люди, которые живут в умеренно богатых странах, не намного менее счастливы, чем люди, живущие в чрезвычайно богатых странах.

Гедонистическая беговая дорожка

Гедонистическая гипотеза беговой дорожки гласит, что точно так же, как мы настраиваем нашу скорость ходьбы или бега в соответствии со скоростью беговой дорожки, мы настраиваем наше настроение в соответствии с жизненными обстоятельствами. Прямым доказательством этой гипотезы являются исследования, в которых наблюдают за людьми, которые испытали либо крайне позитивные (группа 1), либо крайне негативные (группа 2) жизненные события. Люди в группе 1 более счастливы, чем люди в группе 2, но часто на очень короткое время. Рассмотрим следующие примеры.

Победители крупных лотерей сообщают, что они очень счастливы после победы в лотерее. Однако их счастье падает до базового уровня примерно через два месяца. Люди, которые становятся парализованными от поясницы, возвращаются к почти базовым уровням счастья в течение нескольких месяцев после аварии.

Отрицательные события могут иногда приводить к пожизненному снижению счастья. Развод, потеря близкого человека или потеря работы могут привести к постоянному снижению счастья.

Существует три ключевых открытия в науке о счастье:

Мы не можем быть счастливы одни.

Мы не можем быть счастливы все время.

Мы можем быть счастливее, чем сейчас.

Люди - социальные животные; нам нужно общаться. Самым большим предсказателем счастья является степень наших социальных отношений. Основная причина, по которой наш мозг развился таким образом, заключается в том, что мы можем быть социальными.

Дружелюбные люди не счастливы.

Это нереально, и не всегда желательно быть счастливым. Отрицательные эмоции естественны. При рассмотрении негативных эмоций важно научиться правильно регулировать эти потенциально вредные мысли. Быть счастливым все время подразумевает эпистемическую иррациональность (наличие убеждений, которые не соответствуют имеющимся доказательствам).

С небольшими изменениями вы, возможно, станете счастливее, чем сейчас. Эта настройка не требует особых усилий и может быть проще, чем вы думаете.

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Фото: m.fotostrana.ru