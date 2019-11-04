Как справиться с тревогой

Все мы время от времени тревожимся о чем-то, в современном ритме жизни нередки моменты, когда нервы накалены до предела и эмоции начинают брать верх. Из-за стресса и усталости тревога может настигать нас все чаще и даже перетекать в панику. В таких случаях стоит задуматься о состоянии своего психического здоровья.

Обращение к специалисту

Первым делом необходимо записаться к специалисту-невропатологу. Делать это лучше незамедлительно, чтобы не допустить развитие тревоги на хроническом уровне. Обычно тревожное состояние сопровождается такими симптомами, как тошнота, боли в животе, головокружения. Успокоительные не могут избавить вас от причины вашей тревоги, а лишь смягчить симптомы. Тревожный синдром требует комплексного подхода к лечению, поэтому не затягивайте с походом ко врачу.

Психотерапия

Ключевым моментом в лечении тревоги является курс психотерапии. Существуют различные виды курсов: в группе, индивидуальные. На таких занятиях вы обучитесь аутотренингу, будете практиковать дыхательные гимнастики, избавитесь от навязчивых мыслей. Дополнительно к курсу психотерапии можно добавить медитацию, которой можно заниматься как в зале, так и дома. Подобные практики хорошо влияют на состояние нервной системы и помогают избавиться от тревоги.

Препараты

Во время лечения рекомендуется принимать лекарственные препараты, способствующие успокоению нервной системы организма. Прием и дозировку бензодиазепиновых препаратов, антидепрессантов и нейролептиков назначать должен лишь специалист, не следует самому выбирать медикаментозное лечение. Хорошим дополнением к лечению станут препараты, стимулирующие работу головного мозга. Такие препараты улучшают кровоснабжение и повышают тонус.

Отказ от вредной пищи и привычек

Во время лечения тревоги, как и любого другого заболевания (физического или психического), стоит отказаться от алкоголя и сигарет. Вещества, содержащиеся в них, усугубляют состояние тревоги, так как вызывают те же самые симптомы. Также необходимо ограничить употребление кофе, энергетических напитков и жирной вредной пищи, которые способствуют нарушению работы различных систем организма человека.

Профилактика

На постоянной основе в качестве профилактического средства можно пить настойку пустырника или чай с календулой, душицей, пижмой. Данные травы оказывают успокаивающий эффект. Также можно заваривать мелиссу или мяту, которые благоприятно сказываются на состоянии нервной системе.

Заключение

Не думайте, что можете справиться с психическими заболеваниями в одиночку. Продолжительные тревожные состояния должны быть сигналом к тому, что необходимо начать лечение. Не допускайте запущенной формы тревожного расстройства, иначе это может привести к более серьезным заболеваниям различных внутренних органов (язва, гипертония, хроническая головная боль и др.)

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Фото: parmelelawfirm.com