Различие иронии и сарказма состоит в характере высказывания. Резкое, уничтожающее саркастичное замечание поможет вам в любой ситуации поставить обидчика на место. В нашей сегодняшней статье учимся искусству сарказма.

С чего начать

Первым делом стоит четко уяснить, что не все люди расположены к пониманию сарказма (будь то ситуация или характер человека), многие люди склонны воспринимать сарказм буквально. Не рекомендуется прибегать к сарказму при разговоре с детьми, так как они склонны воспринимать все серьезно. Также необходимо отдавать себе отчет в том, что саркастичное поведение может вызвать агрессию со стороны собеседника, поэтому нужно быть готовым к ненормативной лексике и даже возможному рукоприкладству.

Чтение

Начать следует с расширения своего кругозора. Почерпните новые идеи из художественной литературы, подкрепите свои знания просмотром документальных фильмов, а чувство юмора - комедийных шоу. Глупый человек, использующий сарказм ни на кого не произведет впечатления. Чтобы ваш сарказм не привел к провалу общения, нужно избегать поверхностных, пошлых и скучных заявлений.

Уместность

Как уже упоминалось раньше, сарказм не всегда бывает уместен. Прибегать к нему стоит осторожно, иначе в лучшем случае вы будете просто недопоняты собеседником. В худшем случае, вы рискуете испортить отношения со всеми окружающими, ведь человек, который сыпет ядовитыми заявлениями без причины не может вызывать приязнь.

Оригинальность

Каждый будет рад, если его высказывание было бурно воспринято окружающими. Но не стоит использовать однажды успешный ход несколько раз. Такие вещи обычно хорошо врезаются в память и частое употребление одних и тех же фраз сделает вас занудой в глазах других. Будьте оригинальны и не ставьте себя выше других. Человек, который шутит только над другими, вряд ли будет положительно воспринят в обществе.

Невозмутимость

Саркастичное выражение должно делаться с совершенно спокойным и невозмутимым видом. Сохранить серьезное выражение лица - залог искусства сарказма. В обратном случае, весь эффект может сойти на нет. Люди должны сами разобраться в том, шутите вы или говорите серьезно.

Редко, но метко

Будь вы сотню раз высокообразованный и глубокий человек с многосторонним чувством юмора, вас все равно сочтут неинтересным собеседником, если вы не знаете меры. Искусство сарказма заключается в меткости высказывания, поэтому не прибегайте к сарказму слишком часто, а говорите всегда по делу.

Чувство атмосферы

Помните, существуют ситуации, в которых сарказм просто не уместен. Чтобы не обидеть человека, а наоборот подчеркнуть комичность той или иной проблемы, важно уметь чувствовать других людей и проявлять эмпатию. Если вы не уверены, что вас воспримут добродушно, лучше сдержитесь, чтобы не хотите потерять близкого друга.

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Фото: megacurioso.com.br