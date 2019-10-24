Что такое "улыбающаяся депрессия"

Когда мы думаем о людях с клинической депрессией, мы думаем о людях, которые находятся в подавленном состоянии, у них постоянный хмурый взгляд. Мы думаем о людях, которые не могут встать с постели, и им трудно работать и выполнять задания. Люди, которые выглядят измотанными. Люди, которые отстранены и изолированы.

Иногда именно так проявляется депрессия. Но в других случаях лицо депрессии - это лицо счастливого человека. Человек, который собран и, кажется, прекрасно чувствует себя снаружи. Он или она может преуспеть в своей работе и быть особенно продуктивным. Он может регулярно выходить на улицу и быть активным в своем сообществе.

Однако внутри все совершенно иначе. Это называется «улыбающаяся депрессия».

«Люди кажутся другим счастливыми, они буквально улыбаются, в то время как они испытывают депрессивные симптомы», - говорит Дин Паркер, доктор философии, психолог Дикс Хиллз, Нью-Йорк, который специализируется на расстройствах настроения. «Улыбающаяся депрессия - это не тот диагноз, который вы найдете в энциклопедиях», - сказал он. «Скорее, это термин, который используют психотерапевты».

Люди с улыбающейся депрессией могут испытывать различные симптомы. Они могут чувствовать себя оторванными от своей жизни или от других людей и быть неспособными наслаждаться своей обычной жизненной деятельностью.

Паркер сказал, что, хотя они этого не показывают, они испытывают постоянную грусть. Эта грусть может быть вызвана неудачной карьерой, неустойчивыми отношениями или общим отсутствием смысла в их жизни.

Люди с улыбающейся депрессией могут чувствовать беспокойство, злость, потрясение и раздражительность, и им может быть трудно спать. По словам Паркер, они могут испытывать чувство безнадежности и страха, которые, опять же, остаются подавленными и невидимыми для других.

Предположительно, мужчины, успешные профессионалы, и мамы, находящиеся дома, которые пытаются быть «супер-мамами», особенно склонны к улыбающейся депрессии. Это может произойти после значительной потери, которая не была оплакана или которая угрожает их самооценке и независимости. Эти люди, возможно, выросли в семьях, которые были сосредоточены на внешнем успехе и препятствовали выражению эмоций.

Паркер сказал, что улыбчивая депрессия обычно не диагностируется, потому что люди отрицают или подавляют свои чувства и симптомы. Они могут даже не знать, что они в депрессии. Они могут не хотеть обременять других или казаться слабыми.

Но не обращаться к депрессии может быть опасно. Вы можете не осознавать, насколько безнадежно себя чувствуете, или не получать помощь и поддержку, в которых вы действительно нуждаетесь. Ваш, казалось бы, сильный и компетентный внешний вид также не является устойчивым в течение длительного времени. Хуже всего то, что нелеченая депрессия повышает риск самоубийства.

Поэтому, если вы боретесь или чувствуете, что что-то не так, обратитесь за профессиональной помощью. Это противоположность слабости: нужны реальные силы, чтобы признать наличие проблемы и работать над ее решением. Кроме того, это означает, что вы будете чувствовать себя лучше. Вы найдете облегчение и восстановите связь с самим собой, с вашими близкими и с вашей жизнью, что вызовет искреннюю улыбку.

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Фото: pinme.ru