Курение: как бросить вредную привычку

Многие люди стараются покончить с курением, однако вновь возвращаются к пагубной привычке. Им чего-то не хватает, в итоге они решают, что курить не так уж плохо. Потом вновь себя ругают, но ничего не могут изменить.

Найти замену

Для начала нужно подумать, чем человек может заменить сигарету. К примеру, какой-то любимой пищей или интересным занятием. Так, одна женщина, решившая прервать никотиновую зависимость, употребляла свои любимые творожки.

Конечно, не следует злоупотреблять заменой - просто лучше ее использовать, когда захочется покурить. Это поможет отвлечься, и вовсе не значит, что человек приобретет новую зависимость - со временем все встанет на свои места.

Продержаться день

Первые сутки обычно самые сложные. Но человек вполне может держать возле себя пачку сигарет, то есть оставить себе выбор. Вот, пачка лежит перед ним, и он вполне может закурить.

Но нужно подождать час. Затем - другой. Ведь, на самом деле, очень интересно посмотреть, на сколько у человека хватит выдержки. Если он дожил до вечера, то ляжет спать вполне удовлетворенным своим достижением.

Дальше - проще

А на следующий день можно придерживаться простого правила: «Раз продержался день, значит, могу и больше. Иначе вся проделанная работа просто станет бесполезной».

Так постепенно будут проходить дни и недели, а затем - месяца и годы. И бывший курильщик будет прекрасно себя чувствовать без пагубной привычки.

Хороший способ - мотивация

К примеру, у человека есть дети, и неважно, мама он или папа, ведь малыши берут с него пример и рано или поздно захотят стать похожими на родителя. Чтобы этого не произошло, лучше бросить курить уже сейчас.

И потом - сколько всего получится купить на те деньги, что сегодня уходят на сигареты. Можно попробовать не курить и откладывать средства, которые обычно шли на эту вредную покупку. А потом, к примеру, через полгода, посмотреть, что же можно приобрести на накопленные средства.

Ну и, конечно, здоровье. Все знают о том, что из-за никотина страдают не только легкие, но и весь организм. Курильщики гораздо чаще, чем обычные люди, обращаются за помощью к врачу-пульмонологу. Рано или поздно курение станет негативным фактором для развития заболевания дыхательных путей, ведь организм не молодеет.

Нужны ли электронные сигареты

Чего только не используют люди для борьбы с никотиновой зависимостью. К примеру, электронные сигареты, которые не только не помогают, но не менее негативно влияют на организм.

В борьбе с курением помогут мотивация, решимость и какая-либо временная замена сигарет. Главное - продержаться первый день, а потом будет гораздо проще.

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Фото: savjetnica.com