Как быть смешным в любой компании

Все мы любим шутки, но мало кто из нас как-то готовится или совершенствует свои навыки и умения в этом направлении. А между тем быть смешным - важный социальный навык, и, хотя он достаточно прост в освоении, многие им пренебрегают и часто не могут остроумно пошутить в нужный момент. Исследователь в области юмора Сиян Ли изучила шутки из более чем 600 различных ток-шоу и готова дать вам пару советов касательно юмора.

Хитрость 1: используйте «правило трех»

Суть приема заключается в том, чтобы в конце перечисления чего-либо вставить не относящееся к перечисляемому слово. Такой «разрыв шаблона» вызывает удивление и смех, особенно если вы используете прием неожиданно. Вот примеры:

«Я люблю хот-доги, гамбургеры и красивых мужчин»;

«Хочу рассказать вам, как можно стать успешным, популярным и знающим много слов на «С»».

Хитрость 2: используйте реальные случаи

Еще с 1960-х годов комики полагались не на выдумки, а на реальные истории, и это работало. Фокус в том, что рассказанные вами истории скорее всего будут уникальны, поскольку связаны именно с вашим жизненным опытом. И проще всего вспомнить что-то смешное из вашей повседневной жизни. Раньше для подготовки выступлений комики записывали все интересное в блокнот, а сегодня вы можете просто надиктовать забавный случай в телефон или сделать фото, чтобы не забыть подробности.

Хитрость 3: рассказывайте истории

Просто рассказ из двух строчек вроде «Я шел в магазин, поскользнулся на банановой кожуре и упал. И так пару дней подряд» не считается шуткой. Стройте истории, в которых будут шутки, а не просто излагайте факт за фактом - тогда даже в случае, если история окажется не слишком смешной, никто не будет в обиде, поскольку слушать все равно будет интересно. Помните - шутка не является «изюминкой» сама по себе, и если вы просто выдаете смешной факт, то можете показаться нелепым.

Хитрость 4: придержите шутку

Не стоит сразу начинать шутить - подготовьте слушателей. Истории затем и нужны, чтобы погрузить людей в ситуацию, и шутка в конце предложения упадет на подготовленную почву. Такой методикой пользуется даже Барак Обама - поищите видео по запросу «CNN: SOTU Address, President Obama cracks smoked salmon joke».

Хитрость 5: уничтожайте шаблоны

Все знают, что Красная Шапочка - маленькая и уязвимая, а Серый Волк - большой и страшный. Но давайте поменяем ситуацию - сделаем Волка уязвимым! Узнали прием, очень популярный в анекдотах? Он работает на психологии - если предположения слушателей опровергаются, история начинает казаться как минимум интересной.

Хитрость 6: практикуйтесь почаще

В любом деле практика помогает стать лучше, и юмор не является исключением. Чем больше вы подмечаете смешного вокруг себя, тем остроумнее со временем начинаете шутить.

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Фото: toastfunctions.com