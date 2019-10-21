Как развить социальный интеллект: советуют психологи

Насколько хорошо вы соображаете? Чаще всего ответ на этот вопрос строится на различных тестах вроде IQ, достижений в учебе или работе, каких-либо атрибутов жизни вроде машины или квартиры. Но сегодня важен и социальный интеллект - способность успешно строить свои отношения и ориентироваться в социуме.

Мы уделяем огромное внимание IQ и прочему, но все-таки взаимоотношения между нами гораздо больше влияют на нашу жизнь. Вот несколько советов, которые помогут вам развить социальный интеллект.

Совет 1: не тратьте время на формирование связей «Я - Это»

Термин «Я - Это» придумал философ Мартин Бубер, обозначив им связь не между двумя людьми, а между объектом и человеком. Другими словами - ваш собеседник беседует не с вами, а с неким объектом, который не воспринимает как участника разговора.

«У меня была знакомая, который каждый день писал мне на электронную почту, предлагая вместе пообедать. Письма были настолько похожи, что я понял - она воспринимала меня не как собеседника или человека, с которым можно приятно поболтать, а как пункт в своем списке дел. Она считала, что ей «следует» со мной обедать, чтобы не потерять связь - так что наши встречи за столом были скучными и однообразными. В конце концов я перестал на них соглашаться», - пишет Бубер.

Чтобы не формировать таких связей, следуйте простым правилам:

не общайтесь с кем-то только потому, что «должны»;

умейте сказать «нет», если не можете продолжить общение;

общайтесь по-человечески - или не общайтесь вовсе.

Совет 2: не бойтесь заразиться чужим настроением

Когда вы видите, что вам улыбаются, вы с высокой долей вероятности улыбнетесь в ответ. А если ваш друг рассказал грустную историю или у него произошло что-то плохое - вы расстроитесь вместе с ним. Все эти эмоции - результат работы особых нейронов в нашем мозгу, называемых зеркальными. Благодаря зеркальным нейронам мы улавливаем эмоции собеседника и неосознанно их копируем.

Не стоит противиться этому или бояться - просто ищите людей, настроение которых хотели бы «поймать», и вы увидите, что ваш круг общения стал намного приятнее.

Совет 3: не подавляйте эмоции

Классический пример - наш друг злится, а мы пытаемся его успокоить. Обычно это не работает - расстроенный человек ощущает себя только хуже. «Ты меня не понимаешь», - вот что мы слышим. И это правда - чаще всего мы боремся с инстинктами, которые требуют от нас негодовать. Примите эмоции утешаемого - и вы ощутите себя на его месте, что поможет по-новому взглянуть на ситуацию.

Совет 4: избегайте людей из «Темной Триады»

Звучит угрожающе? На самом деле под «Темной Триадой» доктор и автор книги «Социальная разведка: новая наука о человеческих отношениях» Дэниэль Гоулман понимает три типа личности:

«Нарциссы» - склонные к самолюбованию и эгоцентричные люди;

«Личности Макиавелли» - манипуляторы и эксплуататоры, которые любят заставить окружающих поработать на них;

Психопаты - импульсивные, эгоистичные и беспощадные люди.

Фото: tvercult.ru