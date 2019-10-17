Идеальное утро - что советуют психологи
Лайфхак 1: планируйте утро заранее
Интернет пестрит советами вроде «Начинайте свой день со стакана воды с лимоном» или «Утренняя тренировка - вот что важно!». Прежде, чем вы побежите покупать кроссовки и лимоны, спросите себя: чего вы хотите от своего утра? Вам нужно больше энергии? Счастья? Производительности? Исходя из этого и составьте свой график - вот основные его аспекты:
- просыпайтесь в одно и то же время. Так вы приучите организм к вашему графику;
- подготовьте продукты для нескольких вариантов завтрака - никогда не знаешь, чего именно захочется с утра;
- создайте список действий, которые вы стабильно выполняете каждое утро - от чистки зубов до выгула собаки;
- если вы тренируетесь - делайте это в одно и тоже время.
Лайфхак 2: составьте свой список «Не»
Список «Не» - дела, которые вам не хочется делать с утра. Какие действия отвлекают вас с утра и не дают нормально продумать планы на день? Запишите их. Главное, чтобы список не совпадал с запланированными на утро делами.
Лайфхак 3: создайте барьеры
Барьеры - то, что помещает вам делать вещи из списка «Не». Постоянно проверяете с утра социальные сети, лежа в постели и держа телефон? Положите его на зарядку подальше от кровати - и вам не захочется за ним подниматься.
Лайфхак 4: найдите замены
Ваш список «Не» позволит освободить время на более интересные дела. Давайте найдем замены! Что из интересных вам видов деятельности поможет проснуться утром? Вот универсальные варианты:
- зарядка, в том числе йога;
- изучение свежей прессы;
- отдых в семейном кругу;
- музыка, живопись, иные хобби;
- прогулка с собакой.
Лайфхак 5: пейте кофе на работе
Любите начать утро с чашки кофе? Попробуйте или уменьшить порцию, или вовсе отложить кофейную магию примерно на начало рабочего дня. Дело в том, что сразу после пробуждения у человека высокий кортизол, так что полезные эффекты кофе несколько снижаются. Зато к моменту старта рабочего дня кортизол обычно приходит в норму - тут-то и стоит добавить немного энергии с помощью кофе.
Лайфхак 6: никаких «еще 5 минуточек»
Любите подремать после первого звонка будильника? Кристофер Винтер, специалист в области сна, сообщает: каждый раз вы запускаете дремой новый цикл сна, в результате чего ощутите усталость. Вы почувствуете себя намного лучше, если встанете сразу - так что или спите чуть дольше, или уберите из будильника опцию «отложить на 10 минут». А для лучшего эффекта перед тем, как встать, вытянитесь на постели - это даст вам небольшой заряд энергии.
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Фото: self-made.io