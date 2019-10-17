Идеальное утро - что советуют психологи

Хорошее утро - залог хорошего дня. Просыпаясь, вы настраиваете себя на день - и очень важно сделать это верно. Даже политики, звезды эстрады и писатели понимают важность утра: к примеру, Барак Обама начинает утро с кардиотренировок, а после завтракает с семьей. А Стив Джобс спрашивал себя: «Если бы сегодня был мой последний день, что бы я изменил?». Специально для наших читателей - подборка утренних лайфхаков от экспертов.

Лайфхак 1: планируйте утро заранее

Интернет пестрит советами вроде «Начинайте свой день со стакана воды с лимоном» или «Утренняя тренировка - вот что важно!». Прежде, чем вы побежите покупать кроссовки и лимоны, спросите себя: чего вы хотите от своего утра? Вам нужно больше энергии? Счастья? Производительности? Исходя из этого и составьте свой график - вот основные его аспекты:

просыпайтесь в одно и то же время. Так вы приучите организм к вашему графику;

подготовьте продукты для нескольких вариантов завтрака - никогда не знаешь, чего именно захочется с утра;

создайте список действий, которые вы стабильно выполняете каждое утро - от чистки зубов до выгула собаки;

если вы тренируетесь - делайте это в одно и тоже время.

Лайфхак 2: составьте свой список «Не»

Список «Не» - дела, которые вам не хочется делать с утра. Какие действия отвлекают вас с утра и не дают нормально продумать планы на день? Запишите их. Главное, чтобы список не совпадал с запланированными на утро делами.

Лайфхак 3: создайте барьеры

Барьеры - то, что помещает вам делать вещи из списка «Не». Постоянно проверяете с утра социальные сети, лежа в постели и держа телефон? Положите его на зарядку подальше от кровати - и вам не захочется за ним подниматься.

Лайфхак 4: найдите замены

Ваш список «Не» позволит освободить время на более интересные дела. Давайте найдем замены! Что из интересных вам видов деятельности поможет проснуться утром? Вот универсальные варианты:

зарядка, в том числе йога;

изучение свежей прессы;

отдых в семейном кругу;

музыка, живопись, иные хобби;

прогулка с собакой.

Лайфхак 5: пейте кофе на работе

Любите начать утро с чашки кофе? Попробуйте или уменьшить порцию, или вовсе отложить кофейную магию примерно на начало рабочего дня. Дело в том, что сразу после пробуждения у человека высокий кортизол, так что полезные эффекты кофе несколько снижаются. Зато к моменту старта рабочего дня кортизол обычно приходит в норму - тут-то и стоит добавить немного энергии с помощью кофе.

Лайфхак 6: никаких «еще 5 минуточек»

Любите подремать после первого звонка будильника? Кристофер Винтер, специалист в области сна, сообщает: каждый раз вы запускаете дремой новый цикл сна, в результате чего ощутите усталость. Вы почувствуете себя намного лучше, если встанете сразу - так что или спите чуть дольше, или уберите из будильника опцию «отложить на 10 минут». А для лучшего эффекта перед тем, как встать, вытянитесь на постели - это даст вам небольшой заряд энергии.

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Фото: self-made.io