Как быть интересным

«Как-то раз я пила кофе и просматривала запросы, которые приводили людей на мой сайт. Чаще всего это что-то вроде «Как быть успешным» или «Как стать более привлекательным». Но один запрос привлек мое внимание сразу же. «Как стать интересным», - спросил кто-то. И удивительно, что этот запрос не является самым популярным. Давайте посмотрим, что же можно сделать для того, чтобы стать интересным», - рассказывает автор книги «Captivate: наука общения» и поведенческий исследователь Ванесса ван Эдвардс.

Совет 1: хватит делать неинтересные вещи

Если вы хотите стать интересным человеком - вы должны делать интересные вещи. Удивительно просто, правда? Но люди, смотрящие каждый день одни и те же шоу, читающие одни и те же журналы и предпочитающие одни и те же рестораны, не задумываются об этом. Расширяйте свой привычный мир:

купите журнал, который никогда бы не купили, и прочите от корки до корки;

сходите в кино на фильм, который никогда бы не выбрали;

запишитесь на курсы, которые ранее не посещали;

начните учить новый язык.

Совет 2: хватит спрашивать других о неинтересных вещах

Мы уже поняли, что быть интересным - значит делать интересные вещи. Но не забывайте - в обратную сторону это правило тоже работает. Интересуйтесь интересными вещами, которые делают другие. Вот вопросы, которые вам помогут:

о фильмах, которые изменили жизнь или ее восприятие;

о самой странной еде, которую пробовал собеседник;

о необычных хобби и навыках, изучаемых на данный момент.

Такой диалог выйдет за привычные шаблоны вроде «Как дела - Неплохо - А у тебя - Да помаленьку» и вызовет интерес как у вас, так и у собеседника.

Совет 3: пробуйте интересные вещи

Наше общество построено на потреблении, и эта культура в значительной степени формирует нашу личность. То, что вы потребляете, характеризует вас лучше любых слов - и не нужно быть гением, чтобы сделать выводы о вкусах людей, читающих только бестселлеры или смотрящих только блокбастеры.

Конечно, проще придерживаться общего течения - по сути, давать окружающим выбрать за вас. Но интересно ли это? Весело ли это? Нет. Попробуйте вот что:

зайдите в районную библиотеку и попросите у библиотекаря несколько книг, которые относятся к числу его любимых;

найдите источник новостей, подача в котором противоположна привычной вам;

посмотрите фильмы, которые советуют люди, на которых вы хотели бы быть похожи.

Аналогично с советом #2 попробуйте действовать и в обратном направлении - спрашивайте своих знакомых об интересных вещах, которые они попробовали.

Читайте также: Для себя или для других?

Фото: clue-in.com