Как быть интересным
Совет 1: хватит делать неинтересные вещи
Если вы хотите стать интересным человеком - вы должны делать интересные вещи. Удивительно просто, правда? Но люди, смотрящие каждый день одни и те же шоу, читающие одни и те же журналы и предпочитающие одни и те же рестораны, не задумываются об этом. Расширяйте свой привычный мир:
- купите журнал, который никогда бы не купили, и прочите от корки до корки;
- сходите в кино на фильм, который никогда бы не выбрали;
- запишитесь на курсы, которые ранее не посещали;
- начните учить новый язык.
Совет 2: хватит спрашивать других о неинтересных вещах
Мы уже поняли, что быть интересным - значит делать интересные вещи. Но не забывайте - в обратную сторону это правило тоже работает. Интересуйтесь интересными вещами, которые делают другие. Вот вопросы, которые вам помогут:
- о фильмах, которые изменили жизнь или ее восприятие;
- о самой странной еде, которую пробовал собеседник;
- о необычных хобби и навыках, изучаемых на данный момент.
Такой диалог выйдет за привычные шаблоны вроде «Как дела - Неплохо - А у тебя - Да помаленьку» и вызовет интерес как у вас, так и у собеседника.
Совет 3: пробуйте интересные вещи
Наше общество построено на потреблении, и эта культура в значительной степени формирует нашу личность. То, что вы потребляете, характеризует вас лучше любых слов - и не нужно быть гением, чтобы сделать выводы о вкусах людей, читающих только бестселлеры или смотрящих только блокбастеры.
Конечно, проще придерживаться общего течения - по сути, давать окружающим выбрать за вас. Но интересно ли это? Весело ли это? Нет. Попробуйте вот что:
- зайдите в районную библиотеку и попросите у библиотекаря несколько книг, которые относятся к числу его любимых;
- найдите источник новостей, подача в котором противоположна привычной вам;
- посмотрите фильмы, которые советуют люди, на которых вы хотели бы быть похожи.
Аналогично с советом #2 попробуйте действовать и в обратном направлении - спрашивайте своих знакомых об интересных вещах, которые они попробовали.
Читайте также: Для себя или для других?
Фото: clue-in.com