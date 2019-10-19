«Не», которые улучшат вашу жизнь

Если вы любите списки, то обратите внимание на предложенный в статье список вещей, которые не стоит делать. Начав жить по-другому, вы сможете улучшить свое самочувствие, свою продуктивность и отношения с людьми.

1. Отвлечение на телефон во время встреч

Представьте, что вы сидите с собеседником в кафе и о чем-то с интересом разговариваете. И тут ваш телефон предательски прерывает разговор своим оповещением. Как правило, в такой ситуации вы сразу замолчите на несколько секунд, перестав слушать собеседника, и уткнетесь в телефон. Даже если вы просто бросите взгляд на экран, ваш собеседник это заметит.

Вряд или вы хотите оставить о себе плохое впечатление. Телефон вполне может подождать момента, когда вы уделите ему внимание. Он, в отличие от человека, не оценит ваш порыв. А вот собеседник может обидеться на вас за такое неуважение.

2. Отвлечение на рабочих совещаниях

Если вы желаете удивить всех своими навыками и проявить себя, уберите подальше телефон и ноутбук на время будничной планерки. В социальных сетях ничего смертельного за полчаса не случится, а вам это пойдет только на пользу.

Постарайтесь сосредоточиться на происходящем, внимательно слушая директора. Из самого обычного совещания можно узнать много важных вещей, которые помогут найти новые идеи для проектов или новых партнеров. Вы окажетесь единственным, кто это заметит, так как только вы по-настоящему прониклись и слушали.

3. Говорить о судьбах незначимых людей

Не тратьте свое время на обсуждение людей, которые не имеют к вам абсолютно никакого отношения. Лучше уделите время близким, посвящая свои мысли только им. Согласитесь, они заслуживают этого больше, чем какие-то участники «Дома-2», которые неожиданно расстались.

4. Жить прошлым

Да, прошлое - часть вашего опыта. Совершенные ошибки учат вас быть сильнее, не повторяя их снова. Но зацикливаться на них уж точно не стоит. Не корите себя остаток жизни, если вы сделали что-то не так. Если вина лежит на другом человеке, не критикуйте его в течение долгих лет. Отпустите ситуацию, проявив великодушие, доброту и умение прощать.

5. Ждать идеального момента

Как не прискорбно, идеальный момент не наступит никогда. Их вовсе не существует. Они созданы только в вашей голове. Если вы боитесь чего-то, всегда найдется отговорка. Не ждите судьбоносных знаков, а просто рискните. Даже если ничего не выйдет, у вас будут все шансы попробовать снова.

6. Сплетничать

Говорить о человеке за его спиной - низость. Если у вас не хватает смелости сказать что-то уму в лицо, значит вовсе не обсуждайте этого человека. Лучше потратить время на разговоры, приносящие пользу, не прослыв при этом сплетником.

7. Соглашаться только из вежливости

Бывает, что отказаться от предложения непросто. Но понимающие коллеги, друзья или родственники не будут на вас злиться, если вы объясните причины отказа в вежливой форме. Если люди станут возмущаться, то подумайте, нужны ли они в вашей жизни? Вы вправе делать сами свой выбор, и никто при этом не должен на вас давить.

Читайте также: Маленькие вопросы для больших перемен

Фото: odam.uz