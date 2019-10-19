Как справиться со стрессом

Стресс является серьезной угрозой для организма. Многие врачи даже придерживаются мнения, что не просто «все болезни от нервов», но именно нервными срывами, хроническим стрессом и неумением с ним бороться, могут вызываться самые страшные болезни, такие как онкология и диабет.

И хотя уже доказано, что нервные клетки подлежат восстановлению, стресс губительно проявляется и на работе мозга, и на здоровье организма, в целом. Также давно установлено, что хронический стресс, ухудшая работу нейронных сетей, становится причиной развития болезней нейродегенеративного характера.

Так как же избежать стресса, если он атакует ежедневно и ежечасно, как бороться с его последствиями?

Прежде всего, принять тот факт, что существует два способа противостояния: преодоление и избегание.

Да, второй способ может показаться наиболее легким, однако психологи считают, что этот путь тупиковый, поскольку является деструктивным, когда человек отвергает существующую проблему, решая ее (как ему кажется) таким разрушающими способами как алкоголь, наркотики, ненависть, равнодушие.

А вот конструктивный путь преодоления стресса менее легкий, но именно в нем залог успеха.

Для начала стоит принять сложную ситуацию, распланировать свои шаги по преодолению проблемы, найти поддержку среди знакомых или даже незнакомых людей.

Одновременно с решением проблемы психологи рекомендуют использовать и ряд методов, которые помогут, если не полностью убрать стресс из жизни, но сильно ослабить его.

Так, научно доказано, что пребывание на природе не менее 20 минут поможет организму снизить уровень гормона кортизола, ответственного за тревогу.

Кстати, британские врачи рекомендуют своим пациентам, страдающим стрессом, наблюдать за птицами. Этот метод помогает им не только в сложных жизненных ситуациях, но и лечит сердечные заболевания.

Необходимо соблюдать режим дня, спать как можно дольше и желательно выработать четкое время пробуждения и засыпания.

О том, что физические нагрузки - спасение от стресса известно давно.

Как бег, так и ходьба (длительные) вынуждают мозг выделять фактор роста нервов, который оказывает целительное воздействие не только для самих нейронов, но и для сетчатки глаза.

В случае, если человек находится в преклонном возрасте, ему следует заменить бег на танцы.

Прекрасное средство от стресса - уборка дома или работа на дачном участке. Это поможет отвлечься, направить мысли в конструктивное руло.

Необходимо внимательно отнестись к своему рациону.

Многие люди часто просто «заедают» стресс, набирая лишние килограммы, что становится причиной для еще больших переживаний.

Другие наоборот, отказываются от еды вовсе, получая кучу болячек с ЖКТ. Поэтому необходимо очень тщательно подойти к рациону во время житейских бурь, отдав предпочтение пище легкой, растительной, но не забывая о жирах и белках. И, конечно же, пить много воды.

Никогда не поддавайтесь на уговоры или соблазны выпить спиртного, «чтобы расслабиться».

Проблема не исчезнет, а вот ступить на сколькую дорожку - легко.

Помните об этом, когда жизнь наносит очередной удар.

Вы сможете его выдержать, если будете заботиться о здоровье и поддерживать активную социальную жизнь.

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Фото: petinsurance.com