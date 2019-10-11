Психология и цвета - что надеть в офис

Думаете, цвета одежды на вас не влияют? Специалисты по психологии цвета с вами не согласны. Более того - цвета влияют не только на вас, но и на ваше окружение, и грамотный их выбор упростит вам жизнь. Давайте разберемся, как это работает - и что же все-таки надеть завтра в офис.

Особенности психологии цвета

Ключевая «фишка» данного раздела психологии - практически одинаковые реакции разных людей на цвет. Леатрис Эйсман, специалист по колористике, отмечает, что после опроса более тысячи респондентов выявил схожие «паттерны», возникающие при мыслях о том или ином цвете.

К примеру, голубой ассоциируется с чистым небом, что хорошо для посевов -не будет шторма, зато будет солнце. Отчасти поэтому синий - цвет спокойствия и стабильности. Конечно, конкретные люди могут иметь иное мнение о синем - но в целом картина будет примерно сходная.

Итак, вот список цветов и основных ассоциаций:

голубой - стабильность, лояльность;

красный - агрессия, активность;

желтый - счастье, оптимизм;

зеленый - здоровье, успех, надежда;

черный - сила, профессионализм;

фиолетовый - роскошь, выгода;

коричневый - стабильность, натуральность;

оранжевый - энергия, увлеченность;

белый - чистота, невинность;

серый - нейтральность, практичность.

Лучшие цвета для офиса

Зеленый. Поможет обозначить гармонию и безопасность, также цвет ассоциируется с деньгами и зеленым сигналом светофора - то, что надо для офиса. Цвет вызывает наименьшее напряжение зрения и обладает успокаивающим эффектом.

Голубой/синий. Цвет истины и мудрости, связан с интеллектом и ассоциируется со стабильностью. Рекомендуется всем, у кого на рабочем месте достаточно напряженная обстановка - синий поможет ее чуточку «разгрузить».

Коричневый. Цвет стабильности, характерный скорее для мужской одежды. Для женщин рекомендуется сочетать различные оттенки, для мужчин - выбирать одноцветные сочетания (например, обувь + брюки).

Черный. Помимо серьезности и профессионализма, черный позволит вам выглядеть чуть элегантнее. Если вам нужно показаться максимально серьезным - сочетайте черный с зеленым или синим.

Худшие цвета для офиса

Желтый. Хотя желтый и выражает радость, он считается нестабильным цветом, так что в офисе он выставит своего владельца позитивным, но слабым человеком.

Серый. Серый подразумевает пассивность, что в офисных реалиях воспринимается как медленное решение задач и нехватка энергии для работы. Если цвет вам слишком нравится, чтобы от него отказаться - добавьте более яркую деталь, например, голубую рубашку к серым брюкам. Так вы сможете компенсировать негативные эффекты серого.

Красный. Цвет агрессии и страсти - не совсем то, что нужно для офиса. Также красный многими воспринимается как враждебный цвет, поэтому подумайте, стоит ли любимая красная майка проблем в отношениях с коллегами. Не зря красный - популярный во всем мире цвет для дорожных знаков.

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Фото: asks.ru