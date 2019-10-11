Психология и цвета - что надеть в офис
Думаете, цвета одежды на вас не влияют? Специалисты по психологии цвета с вами не согласны. Более того - цвета влияют не только на вас, но и на ваше окружение, и грамотный их выбор упростит вам жизнь. Давайте разберемся, как это работает - и что же все-таки надеть завтра в офис.
Особенности психологии цвета
Ключевая «фишка» данного раздела психологии - практически одинаковые реакции разных людей на цвет. Леатрис Эйсман, специалист по колористике, отмечает, что после опроса более тысячи респондентов выявил схожие «паттерны», возникающие при мыслях о том или ином цвете.
К примеру, голубой ассоциируется с чистым небом, что хорошо для посевов -не будет шторма, зато будет солнце. Отчасти поэтому синий - цвет спокойствия и стабильности. Конечно, конкретные люди могут иметь иное мнение о синем - но в целом картина будет примерно сходная.
Итак, вот список цветов и основных ассоциаций:
- голубой - стабильность, лояльность;
- красный - агрессия, активность;
- желтый - счастье, оптимизм;
- зеленый - здоровье, успех, надежда;
- черный - сила, профессионализм;
- фиолетовый - роскошь, выгода;
- коричневый - стабильность, натуральность;
- оранжевый - энергия, увлеченность;
- белый - чистота, невинность;
- серый - нейтральность, практичность.
Лучшие цвета для офиса
Зеленый. Поможет обозначить гармонию и безопасность, также цвет ассоциируется с деньгами и зеленым сигналом светофора - то, что надо для офиса. Цвет вызывает наименьшее напряжение зрения и обладает успокаивающим эффектом.
Голубой/синий. Цвет истины и мудрости, связан с интеллектом и ассоциируется со стабильностью. Рекомендуется всем, у кого на рабочем месте достаточно напряженная обстановка - синий поможет ее чуточку «разгрузить».
Коричневый. Цвет стабильности, характерный скорее для мужской одежды. Для женщин рекомендуется сочетать различные оттенки, для мужчин - выбирать одноцветные сочетания (например, обувь + брюки).
Черный. Помимо серьезности и профессионализма, черный позволит вам выглядеть чуть элегантнее. Если вам нужно показаться максимально серьезным - сочетайте черный с зеленым или синим.
Худшие цвета для офиса
Желтый. Хотя желтый и выражает радость, он считается нестабильным цветом, так что в офисе он выставит своего владельца позитивным, но слабым человеком.
Серый. Серый подразумевает пассивность, что в офисных реалиях воспринимается как медленное решение задач и нехватка энергии для работы. Если цвет вам слишком нравится, чтобы от него отказаться - добавьте более яркую деталь, например, голубую рубашку к серым брюкам. Так вы сможете компенсировать негативные эффекты серого.
Красный. Цвет агрессии и страсти - не совсем то, что нужно для офиса. Также красный многими воспринимается как враждебный цвет, поэтому подумайте, стоит ли любимая красная майка проблем в отношениях с коллегами. Не зря красный - популярный во всем мире цвет для дорожных знаков.
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Фото: asks.ru