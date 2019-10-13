Психология ненависти

Знаете поговорку «Враг моего врага - мой друг»? Оказывается, в ней есть доля истины и с научной точки зрения: сильные эмоции, характерные для диалогов о людях, которых мы ненавидим, часто способствуют построению более сильных дружеских связей. Вопрос в том, какие механизмы запускает ненависть - и насколько они опасны в плане социальных взаимодействий. Итак, почему же мы вообще начинаем кого-либо ненавидеть?

Причина 1: нам нужен «козел отпущения»

Зачастую при проблемах на работе или в личной жизни проще направить свою энергию не на их разрешение, а на поиск виноватых. Так происходит объединение людей в группы и все ее члены сваливают вину за свои ошибки на кого-то другого. К тому же участники группы склонны убеждать друг друга, что действуют правильно и на самом деле не виноваты.

Причина 2: мы ищем социальные связи

Часто люди присоединяются к вышеописанным «группам ненависти» чисто для того, чтобы пообщаться. Такой способ подходит для тех, кому сложно строить отношения: «порог входа» в группу очень низок. Достаточно просто высказаться в негативном тоне о другом человеке, которого ненавидят ее члены - и ты в команде. Так мы можем убеждать себя, что стали интересными, ценными членами группы.

Причина 3: мы боимся неизвестного

Такая причина характерна для сплоченного коллектива, куда приходит новый сотрудник. Часто в такой ситуации приход новичка моментально обрастает сплетнями не самого лучшего содержания, а кроется в этом обыкновенный страх. Сплетники боятся, что новенький изменит сложившиеся в коллективе связи и традиции, а общая нелюбовь к нему кажется им лучшим средством укрепления коллектива.

Причина 4: мы не уверены в себе

Все мы склонны сравнивать себя с другими людьми. И если мы придем к выводу, что в каком-то из качеств уступаем другому, психологически нам будет очень сложно это признать. Куда проще перенести свое беспокойство на других, просто говоря себе фразы вроде «Да он сюда по блату попал». Так мы сможем убедить себя, что делаем все возможное - просто другие играют нечестно.

Тактика гнева: игра не стоит свеч

Несмотря на то, что многим такие тактики поведения кажутся выгодными, не стоит ими злоупотреблять. Наш мозг устроен так, что при получении негативной информации мы частично проецируем ее и на себя - другими словами, рассказывающие о других в негативном ключе люди и сами кажутся нам не слишком приятными.

Дело в том, что в диалоге запоминается лишь малая часть собственно слов, а вот эмоции «отпечатываются» в мозгу гораздо лучше, и люди будут ассоциировать ваши чувства с вами. Рано или поздно это негативно скажется на общем эмоциональном состоянии - и возникнет риск потери социальных связей. Так что лучше всего оставить негатив при себе.

Фото: tayniymir.com