В ладу с собой
Боритесь со стрессом без посторонней помощи
Ежедневный стресс стал частью жизни? Или наваливается время от времени?
Да не суть важно, ведь к специалисту вы все равно не пойдете.
Причины не идти к психологу
- идти лень
- не верите в действенность помощи «незнакомой тетки» - психолога
- банально нет/жалко денег.
В любом случае, для вас - хорошая новость.
Можно попробовать помочь себе самостоятельно
И - не пугайтесь - без сложностей типа медитации или йоги.
Простые советы от психологов
Не клади телефон у кровати
И даже не бери его в руки перед сном. Свет экрана усиливает стресс - это научно доказанный факт.
Теплые руки расслабляют нервы
Налей в чашку ароматного чайку и подержи ее в обеих руках. Почувствуй, как тепло разливается по всему телу. Хорошо же? И уже стало легче...
Подружись с аромомаслами
Ароматы снижают уровень стресса, действуя прямо на мозг. Подбери тот запах, который нравится и носи с собой.
Больше гуляй
Очевидный, но очень действенный совет: свежий воздух способен творить чудеса.
Позвони другу
Комментарий здесь излишен.
А у вас есть свой, проверенный способ успокоить разгулявшиеся нервы? Поделитесь в комментариях.
Фото: new-medico.ru