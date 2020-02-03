Боритесь со стрессом без посторонней помощи

Ежедневный стресс стал частью жизни? Или наваливается время от времени?

Да не суть важно, ведь к специалисту вы все равно не пойдете.

Причины не идти к психологу

идти лень

не верите в действенность помощи «незнакомой тетки» - психолога

банально нет/жалко денег.

В любом случае, для вас - хорошая новость.

Можно попробовать помочь себе самостоятельно

И - не пугайтесь - без сложностей типа медитации или йоги.

Простые советы от психологов

Не клади телефон у кровати

И даже не бери его в руки перед сном. Свет экрана усиливает стресс - это научно доказанный факт.

Теплые руки расслабляют нервы

Налей в чашку ароматного чайку и подержи ее в обеих руках. Почувствуй, как тепло разливается по всему телу. Хорошо же? И уже стало легче...

Подружись с аромомаслами

Ароматы снижают уровень стресса, действуя прямо на мозг. Подбери тот запах, который нравится и носи с собой.

Больше гуляй

Очевидный, но очень действенный совет: свежий воздух способен творить чудеса.

Позвони другу

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А у вас есть свой, проверенный способ успокоить разгулявшиеся нервы? Поделитесь в комментариях.

Фото: new-medico.ru