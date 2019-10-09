Многих людей, особенно созависимых, преследует внутреннее одиночество. Двадцать процентов населения сообщают, что одиночество является источником их страданий.

Некоторые люди предпочитают жить в одиночку, и им это нравится. Они не испытывают того же чувства покинутости, вызванного нежелательной потерей партнера в результате расставания, развода или смерти. Согласно последним исследованиям, они также могут обладать большей наследственной нечувствительностью к социальной разобщенности.

Одиночество в отношениях

Хотя одиночество больше распространено среди людей, живущих отдельно, оно может ощущаться в отношениях или в группе. Потому что оно зависит от качества, а не количества социальных взаимодействий. Поскольку количество рабочих часов и времени, проведенного дома у телевизоров, увеличилось, количество семейных ужинов сократилось. Люди проводят все больше времени в своих цифровых устройствах, чем общаясь лично, что способствует еще большему одиночеству.

Исследование UCLA показало, что социальные навыки в результате снижаются. Из-за новых технологий среди студентов колледжа наблюдается снижение эмпатии на 40%, а 12-летние дети ведут себя социально, как 8-летние.

Одиночество и страх одиночества проистекают из хронического отсутствия связи и одиночества в детстве. В то время как некоторыми детьми пренебрегают или подвергают жестокому обращению, большинство растут в семьях, где у родителей нет времени или достаточных эмоциональных ресурсов для удовлетворения чувств и потребностей своих детей. Дети чувствуют себя игнорируемыми, нелюбимыми или одинокими. Некоторые чувствуют себя посторонними, хотя их семья кажется нормальной.

Чтобы справиться, они смиряются, приспосабливаются, восстают или устраняют зависимость, маскируют и, в конце концов, отрицают то, что чувствуют внутри.

Риск для здоровья

Сильная связь между одиночеством и депрессией неоднократно подтверждена. Одиночество также вызывает серьезные риски для здоровья, затрагивая нашу эндокринную, иммунную и сердечно-сосудистую системы и ускоряя смерть. Согласно недавнему исследованию, одинокие люди имеют повышенный риск развития рака, нейродегенеративных заболеваний и вирусных инфекций.

Происходят скачки норадреналина, отключение иммунных функций и увеличение производства лейкоцитов, которые вызывают воспаление. Между тем, это делает нас менее чувствительными к кортизолу, который защищает нас от воспаления.

Справиться с одиночеством

Многие, когда чувствуют себя одинокими, склонны изолировать себя еще больше. Мы можем обратиться к зависимому поведению вместо того, чтобы искать социальную связь. Существует высокая корреляция между ожирением и одиночеством.

Мы действительно должны бороться с нашим естественным инстинктом, чтобы уйти. Попробуйте признаться другу, что вы одиноки. Поддержка друга может отвлечь вас от мыслей и поднять настроение.

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Фото: lnk.ask.fm