Как вы сами себе не даете достичь своих целей

Люди придумывают разные оправдания тому, почему они не достигают своего, но простая истина заключается в следующем: если вы не достигаете того, чего хотите в жизни, это, вероятно, потому, что вы не тактичны в достижении своих целей.

Но есть хорошие новости. Многие из распространенных причин, по которым вы не достигаете своих целей, легко устраняются. Вот несколько советов о том, как вы можете систематически устранять препятствия, мешающие вам двигаться вперед.

Отсутствие конкретных целей

Вы никогда не достигнете своих целей, если у вас нет конкретных целей, изложенных с самого начала.

Если ваши цели расплывчаты, такие как «разбогатеть» или «быть успешным», это примерно так же полезно, как попытка добраться до определенного адреса в Майами, введя «Флорида» в своем GPS. Это может привести вас к цели, но не быстро и не эффективно.

Чтобы достичь ваших целей, первым делом действительно нужно твердо понять, каковы ваши цели в действительности. Например, вместо того, чтобы «купить дом», рассмотрите вопрос о том, как «сэкономить 50 000 долларов в течение следующих двух лет, чтобы я мог внести первоначальный взнос на дом в районе Х».

С определенной целью, к которой вы можете стремиться, вы можете составить план с определенными этапами.

Рутина

Вы можете найти рутину скучным занятием, но это дает результат. Представьте, например, что у некоторых из наиболее успешных людей есть обычная рутина, которая начинается с раннего пробуждения. Они используют это время, чтобы избавиться от мирских задач и, как правило, мысленно подготовиться к предстоящему дню. Их утро структурировано таким образом, что они могут подходить к рабочему дню с ясностью и внимательностью.

Руководство

Точно так же, как GPS может помочь вам быстрее и проще добраться до пункта назначения, чем использование старой школьной дорожной карты и навигации по дорогам, правильное руководство поможет вам достичь ваших целей.

Если вы не верите в силу наставника, подумайте об этом: Марк Цукерберг, Опра и Билл Гейтс считают, что их наставники помогают им обрести успех, которого они достигли. От наставника вы можете получить указания, советы и многое другое. Хотите стать успешным раньше? Найдите наставника.

Ответственность

Быть на правильном пути - это одно, а оставаться на правильном пути - другое.

Даже самые амбициозные люди иногда испытывают проблемы с мотивацией. Ответственный партнер может помочь. Это тот, кто регулярно проверяет вас, чтобы увидеть, как вы продвигаетесь к своим целям. Хорошим партнером по подотчетности может быть любой человек - коллега, друг или член семьи. Это просто должен быть кто-то, кто может надежно проверить, как вы справляетесь с достижением своих целей.

Не учатся на своих ошибках

Достижение высоких целей - это все равно что взбираться на большую высокую гору: несмотря ни на что, вы обязательно несколько раз споткнетесь на этом пути. Хотя вы должны активно стараться избегать ошибок, вы должны признать, что некоторые из них, вероятно, произойдут на этом пути.

Вместо того, чтобы позволить ошибкам сокрушить вас, попробуйте учиться на них. То, что кажется разрушительным в какой-то момент, может спасти вас от гораздо более серьезной ошибки позже, если вы сможете выучить урок в первый раз.

Читайте также: Почему нам трудно извиняться

Фото: leadpath.com