Как не выжить из ума: тренируем психику

Каждый из нас за свою жизнь хоть раз задавал себе вопрос: «А не сумасшедший ли я?» Такие мысли приводят на ум, когда мы совершаем что-то, выходящее за рамки нормальности, неподчиняющееся логике. В таких ситуациях мы понимаем, насколько тонка грань между нормальным человеком и тем, кого называют сумасшедшим. Чтобы не перейти эту грань, учимся тренировать свою психику.

Подготовка к проблемам

В условиях жизни в городе наша психика подвержена стрессу. Сильные эмоциональные переживания, вызванные проблемами на работе или трагедией в семье, могут нанести непоправимую травму нашему психическому состоянию. Подобные ситуации становятся отправной точкой психических заболеваний, в том числе и сумасшествия. Примите тот факт, что в жизни случаются неприятности и к ним нужно быть готовым.

Мысленное моделирование

Чтобы подготовить себя к возможным негативным ситуациям и не поддаться эмоциональному всплеску, необходимо тренировать свою психику. Для этого представьте себе все, что вы цените в жизни: друзей, любимых, родных, своих домашних питомцев, хобби и т.п. После этого мысленно отсеките одну из этих частей и сконцентрируйтесь на своих ощущениях. Даже если вы лишитесь какой-либо из этих важных составляющих, другие не перестанут существовать. Данное осознание поможет вам легче отпускать что-либо из своей жизни.

Порядок в делах

Стресс может быть вызван и постоянным напряжением, которое является следствием большого количества мелких проблем и дел, которые необходимо решать в срочном порядке. Поэтому вам стоит навести порядок не только в голове, но и в делах. Выработайте рациональный план работы и всегда придерживайтесь его. Заведите ежедневник, чтобы ничего не забывать и ведите расписание ваших деловых мероприятий и домашних забот.

Режим дня

Начать наводить порядок поможет соблюдение режима сна и бодрствования. Ложитесь и вставайте примерно в одно и то же время. Принимайте пищу и занимайтесь спортом по графику. Сложные и наиболее важные дела старайтесь выполнять в первой половине дня, а мелкие и несрочные оставляйте на вторую.

Отдых

Отдых - ключевой элемент здоровой психики. Если вы не умеете отдыхать или не уделяете этому должного количества времени в день, у вас могут развиться различные психические заболевания. Необходимо делать перерывы в работе, чередуйте занятия, больше гуляйте или займитесь медитацией. Хорошему отдыху способствует чтение интересной книги, прослушивание любимой музыки. Тот же эффект будет иметь коммуникация с верным другом, поэтому не забывайте общаться со своими родными и близкими. Именно эти занятия помогают сформировать позитивный взгляд на вещи и всегда оставаться «в своем уме».

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Фото: tudasfaja.com