Кто такие сумасшедшие и как себя с ними вести

Ученые давно изучают процессы нашего мозга, особенно их интересует человеческая психика. В частности, большое внимание уделяется психическим заболеваниям, в том числе и сумасшествие, которое считается неизлечимым. Сегодня выясним кто такие сумасшедшие и что делать, если вы имеете с ними дело.

Описание

Под сумасшествием принято считать тяжелое расстройство психики, при котором нарушена гармония тела и души человека. Такое заболевание влечет за собой искажение восприятия реальности, которое на данном этапе развития науки невозможно вылечить. К похожим заболеваниям относят безумие, шизофрению, биполярное расстройство и т.п.

Причины

Выделяют несколько групп причин. Первые - наследственные. В группу риска в этом случае попадаю дети из неблагополучных семей, где родители или другие родственники имели или имеют диагноз о том или ином психическом отклонении.

Вторую группу причин составляют сильные эмоциональные потрясения. Человек, переживший сильный стресс (катастрофу, смерть близкого человека, глобальное событие), может получить отпечаток на своем психическом здоровье. Частым и почти всегда неизбежным состоянием после таких событий является депрессия, на фоне которой может развиться психическое заболевание.

К третьей группе причин относятся те, что вызваны долговременным стрессом, а именно неудачи на работе, постоянные домашние ссоры, низкая самооценка, зависть. Вследствие продолжительного негативного состояния у человека может развиться то или иное расстройство.

Четвертая группа - причины, связанные с вредными привычками. Курение, злоупотребление алкоголем или наркомания могут стать причиной проблем с психикой. Повышенная агрессивность, тревожность и сломленная воля являются симптомами психического нездоровья.

Пятая группа причин - личностные. Излишне впечатлительные люди склонны преувеличивать случившееся и все принимать близко к сердцу, что приводит к неврозу, нарушению сна, которые в итоге способны развить психическое заболевание.

Симптомы

Обычно признаки отклонений психического здоровья очевидны окружающим. У каждого индивидуума может быть свой набор выявляемых признаков, но общий - неадекватность поведения. Среди симптомов сумасшествия можно выделить беспричинные крики, членовредительство, самоистязание. Порой поведение таких людей не слишком сильно отличается от нормального: они могут долго находиться в одной позе без движения, длительное время смотреть в одну точку. Часто они видят несуществующие объекты и слышат голоса, которые есть только в их голове. Резкие смены настроения также говорят о нездоровой психике человека.

Что делать

Первым делом необходимо вызвать скорую помощь. Пока медики в пути, стоит избегать каких-либо коммуникаций с человеком, который ведет себя неадекватно. Люди с расстройствами психики очень резко реагируют на любые замечания или грубости, поэтому это необходимо не допускать. Можно попробовать уговорить больного принять успокоительное, но только, если тот не показывает признаком агрессии. Чтобы в случае внезапного приступа человек не смог нанести окружающим вред, стоит убрать все острые и опасные предметы. Важно оставаться хладнокровным и бдительным, а по приезде скорой четко и ясно описать все обстоятельства.

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Фото: gursesintour.com