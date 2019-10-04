«Недавно я открыла для себя термин «человек-наждачка». Это люди, которые день за днем вам досаждают. С ними приходится общаться по работе или из-за других причин, но итог обычно один и тот же: стресс и раздражение. Давайте посмотрим, как можно сделать общение с такими людьми намного более приятным», - предлагает поведенческий исследователь и автор книг о психологии человека Ванесса ван Эдвардс.

Используйте язык тела

В ходе разговора поворачивайтесь так, чтобы ваша голова, туловище и пальцы ног смотрели на собеседника. Такое положение невербально сигнализирует ему: «Я внимательно слушаю, полностью сосредоточен на том, что вы говорите». Это простой способ показать человеку, что его слова не уходят «в песок».

Держите дистанцию

Большинству людей нужно примерно полметра и более личного пространства в ходе беседы. Если вы подойдете ближе, то собеседник занервничает. Помните о дистанции - не стойте слишком близко. Помните примерные цифры:

30 см и менее - интимная позиция;

50 см - дружеская позиция;

1,5 м - социальная позиция (нейтральное расстояние).

Острожно с касаниями

Наиболее распространенный вариант контакта в ходе беседы - рукопожатие, однако у вас может возникнуть желание или повод коснуться собеседника: например, чтобы подбодрить его или выразить сочувствие. Используйте для касаний зону от локтя и ниже, а если хорошо знаете собеседника - зону предплечья или локти.

Следите за «блокировками»

Если вы заметили, что собеседник скрестил руки или ноги либо держит перед грудью какой-либо предмет, знайте: он нервничает и ему нужно чувство защищенности. В таком положении люди намекают: они не хотят беседы, им неинтересно. Простой способ вытащить их из «кокона» - предложить напиток или протянуть какие-либо бумаги с нужными данными.

Найдите причину переживаний

Это может прозвучать странно, но в большинстве случаев человеку-«наждачке» просто нужны помощь и понимание. Далай-лама как-то сказал: «Гнев - это драгоценный дар. Спросите себя - какой урок вы никак не можете выучить? Чему вы можете научиться у человека, который вас злит?». Эта цитата - лучший способ налаживать контакты с людьми, которые вас раздражают. Спросите себя - в чем их проблема? Что вы можете сделать, чтобы решить ее? В некоторых случаях это просто.

«Пару лет назад мы с мужем разошлись в политических взглядах. Конечно же, это вызвало сложности в общении. Но как только мы прислушались к мнению друг друга, проблемы исчезли - и каждый из нас смог в итоге по-новому взглянуть на этот вопрос. А наши отношения стали только крепче», - рассказывает Ванесса.

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Фото: adolescienza.it