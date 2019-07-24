Почему люди читают книги

Неспроста человек продолжает любить и ценить художественную литературу. Словесные этюды будят воображение, "качают" словарный запас и грамотность, углубляют понимание людской природы и приобщают к прекрасному.

ЧИТАТЕЛЬ - БУДУЩИЙ ПИСАТЕЛЬ

Насколько язык художника отличается от языка физика? Настолько, насколько блюдо от шеф-повара в первоклассном ресторане - от фаст-фуда. Язык прозы и поэзии имеет изысканную структуру и составлен из самых разнообразных слов. И некоторые слова способны прочно въесться в сознание читателя. А компоновка фраз, использование (или игнорирование) знаков пунктуации в тексте - учебник для ценителей, будущих учеников.

Размах изобразительных средств, используемых писателем, играет на руку сюжету, магнитит им читателя, который прокручивает сцены, эпизоды и действия через призму собственного воображения. Тем самым, художественная литература стимулирует работу мозга. А деятельность - главное условие для развития способностей.

Необходимо помнить, что со временем развитие воображения ребенка начинает затухать под гнетом взрослой, рациональной части. Виной тому - вытеснение прозы и поэзии научной и бизнес-литературой, язык которой сухой до скуки. Чтение художественных произведений - вариант возрождения детской части во взрослом человеке. А ребенок креативнее взрослого.

Чтение "сильных" произведений позволяет из категории потребителей перейти в категорию творцов.

ЧИТАТЕЛЬ - ЧАСТЬ СОЦИУМА

Что происходит на страницах книг? Людские драмы, раскрытие тайников души, столкновения различных характеров, - читатель соприкасается с внутренним миром персонажей, прообразами реально существующих людей и пытается поставить себя на их место. Результат - эмпатия, сочувствие положению другого. Таким образом, практика чтения способствует пониманию внутренних помыслов окружающих, облегчает и закрепляет взаимодействие с миром людей.

Писатель - носитель определенной культуры, жизненного опыта, времени. Его произведения - фрагмент эпохи, доказательство и пример бытовавших в конкретный исторический период нравов, обычаев и культурных традиций. Знакомство с творчеством автора предоставляет шанс соприкоснуться с многообразием практики жизни, что расширяет кругозор.

Написать хорошую книгу - серьезный труд. Лучшие произведения художественной литературы - образец, эталон степенью владения словом. Знакомясь с ними, читатель обретает представление, на что способен человек.

Обобщая сказанное, сделаем вывод: художественная литература расширяет представление читателя о многообразии человеческого в человеке.

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Фото: vk.com