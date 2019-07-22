На Земле одна Вера

Наша беседа сегодня с Аленой Полынь о Вере. Алена Полынь рассказала всем о значении Веры для человека, о том, куда Вера ушла с Земли и почему никто не заметил.



Корреспондент: Здравствуйте, Алена. То, что Вы рассказали о Вере, мы слышим впервые, все очень интересно, важно и понятно. Поэтому мы хотим, чтобы Вы поделились этой информацией с нашими читателями. Что же такое Вера и почему Вера не имеет ничего общего с религиями?



Алена Полынь: Жаль, что многие потеряли суть слов и уже не замечают значения таких особых слов как "Вера". Вера — это веданье Ра. Ра — это Свет. Позже в древних учениях Ра — отождествляли с Солнцем, но речь именно о Свете, как об энергии. Веданье Ра — это умение получать световые токи, проводить их через себя, а в ответ еще получать от Земли Энергию жизни Живу. Как видите Вера — это сама жизнь. Поэтому мы говорим "я в это верю", или "я в это не верю", то есть принимаю или не принимаю. Позже слово "Вера" забрали себе все религии и религиозные люди стали людьми верующими, хотя это как видите совершенно разное



Корреспондент: Получается Вера это более ранее состояние человека, чем какая либо религия?



Алена Полынь: Именно так, Вера — одна на всех. Ведь мы ходим по одной Земле, под одним Небом, как же Вера может быть разной? Вера дарит радость (давать Ра), разум, разум только получая токи формируется, а без токов это мозг. Вера забылась с приходом религий. Как они вставили на Земле, лучше приверженцам той или иной религии почитать историю, дабы я не оскорбляла их чувства. Религии взяв себе слово "Вера", включили генетическую память души. Вера — это радость, значит хорошо, таким образом, смешались понятия, и забылась Вера.



Корреспондент: Действительно люди считают религию Верой. Это плохо?



Алена Полынь: Это опасно, а не плохо. Ведь религия это поклонение какому то Богу, в зависимости от религии, а не знание о том, как Жить. Вера не подразумевает спасения или поклонения, Вера будит знания души, как радоваться и жить.



Корреспондент: У Вас есть сайт, где можно почитать о токах Ра и Энергии Жизни?



Алена Полынь: Конечно! http://vera-isv.com/