Всему свое время. Это касается даже удачи знаков зодиака. На этой неделе самыми везучими будут следующие.

Скорпион.

Дело в том, что Скорпион сам по себе не очень везучий знак. Обычно он пропускает удачные дни, по причине своей природной скрытности и недоверчивости. Но только не на этой неделе. В эти прекрасные погожие летние дни у скорпиона будет масса возможностей получить то, что он задумал. Несмотря на лето, в деловой сфере у Скорпиона будут все возможности получить новую должность или прибавку к жалованию. Помимо этого, он может смело начинать новый проект или заканчивать то, что казалось безнадежным. В любом случае звезды будут на стороне Скорпиона.

Дева.

Невероятно трудолюбивый знак зодиака. Естественно даже обычная настырность в работе приносит удачу наперекор звёздам. Но на этой неделе Девам будет везти в другом. В эти дни они могут найти спутника жизни. И если обычно Девы предпочитают больше работать, то на этой неделе следует все бросить и ринуться в пучину страсти. На этой неделе можно найти того, с кем можно прожить всю жизнь или закрутить яркий, но короткий роман. Любовные победы в любых ипостасях будут подвластны Деве. И будет очень глупо пропадать эти дни на работе, если вместо этого можно попытать свою судьбу на пляже, дискотеке или в театре.

Лев.

Лев очень удачливый знак. Он знает, как охотится на удачу и всегда чует ее приближение. Вот и сейчас на этой неделе Льву повезет. Он будет купаться в лучах славы, и все будут в нем нуждаться. А ещё он может попытать счастье в лотерее. Возможно, что его ожидает дорогой подарок или большое наследство. Даже простые покупки будут идти к нему со скидкой. Это отличная неделя, чтобы приобрести то, что давно хотелось или познакомится с новыми полезными для будущего людьми. В любом случае любые контакты Льва на этой неделе могут впоследствии принести реальный доход.

Рыбы.

Это старый и мудрый знак. Он настолько мудр, что иногда даже не понимает, как близко была от него удача. Но пришло время все поменять эта неделя будет очень удачной. Рыбы смогут извлечь выгоду из любой авантюры. Главное не сидеть сложа руки. Все будет удаваться. Хорошее время для того, чтобы начать свое дело. Отличное время, чтобы совершить выгодную сделку или покупку. В любом финансовом деле ждет успех и удача. Рыбы могут не боятся и менять род занятий, а самое главное есть шанс сделать то что казалось невозможным. Так что не стоит упускать такой шанс. Для рыб эта неделя очень благоприятна в отношении детей. На этой неделе они смогут порадовать родителей своими достижениями.

Фото: newsbash.ru