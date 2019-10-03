Стили принятия решений

Удовлетворенность жизни во многом зависит от вашего стиля принятия решений. К такому выводу пришел Ник Хобсон, исследователь Университета Торонто, а как итог вывел несколько стилей принятия решений, которые помогут в сложных ситуациях. Итак, как сделать выбор проще?

Варианты решений: что выбрать?

Поведенческие психологи давно отметили, что каждому человеку свойственно принимать решение в своей манере. Однако есть две основные концепции, на которые мы опираемся в этом процессе.

Решения, ориентированные на оценку, характеры для людей, стремящихся к «правильному» выбору. Использующие данные решения люди часто буквально одержимы поиском некой «истины» или «верного пути». Если при каком-то из своих выборов вы понимали, что поступаете правильно, но счастья не испытывали, то скорее всего принимали решение, ориентированное на оценку.

Решения, ориентированные на локомоцию, характерны для активных и не любящих ждать людей. Локомоция - одна из категорий поведения, связанная с активностью, термин также применяется в физиологии и характеризует активные перемещения в пространстве. Пока люди, склонные к оценке, думаю и взвешивают, мастера локомоционных решений уже в пути. Вдумайтесь -даже слоган Nike звучит как «Просто сделай это».

Исследование Хобсона показало, что склонность к одной из концепций ведет к проблемам с психикой. Так, «оценочные» люди чаще долго и трудно принимают решение, а «локомоционные» часто ошибаются или неверно интерпретируют ситуацию.

Как вы принимаете решения: тест на 5 минут

Для понимания того, к какому типу концепций принятия решений склонны вы, пройдите короткий тест из 10 вопросов в 2 блоках. За каждый ответ начисляйте себе от 1 до 5 баллов, где 1 балл - «категорически не согласен», а 5 - «полностью согласен». Затем суммируйте баллы в каждом блоке, у вас получится 2 цифры.

Блок 1

1. я не против чего-то, что требует от меня дополнительных усилий;

2. я трудоголик;

3. я волнуюсь перед завершением какого-либо дела;

4. я скорее действую, чем наблюдаю;

5. к тому времени, как я заканчиваю задачу, у меня наготове новая.

Блок 2

1. я много времени думаю над своими положительными и отрицательными качествами;

2. я склонен к самокритике и стесняюсь своего мнения;

3. я часто думаю, что решения других людей неверны;

4. я часто критикую работу, как свою, так и других;

5. когда я знакомлюсь, то сразу оцениваю собеседника (социальный статус, одежда, внешность).

Если за вопросы 1 блока вы получили больше баллов, чем за вопросы второго, вы склонны к решениям, ориентированным на оценку. Если наоборот - вы склонны к решениям, ориентированным на локомоцию.

Оценка ситуации: что использовать

Оба варианта принятия решений (решения, ориентированные на оценку и решения, ориентированные на локомоцию) хороши в определенных ситуациях. Чтобы понять, как решить возникшую проблему, воспользуйтесь принципом разделения решений.

Принцип разделения решений предполагает разделение всех проблем на две большие группы: «высокие ставки» и «низкие ставки». Для группы «высокие ставки» применяйте оценочный подход, для группы «низкие ставки» - локомоционный. Вот характерные признаки, по которым можно разделить требующие решения задачи по группам.

«Высокие ставки»:

решение можно принять, ответив «да» или «нет»;

между верным и неверным решением есть четкая грань;

в случае неверного решения будут последствия как для вас, так и для других.

«Низкие ставки»:

решение не привнесет каких-то значимых изменений;

решение имеет значение скорее для конкретного человека, чем для группы;

решение нельзя принять, ответив «да» или «нет».

Данные тестов: плюсы и минусы наших решений

Конечно же, Хобсон провел ряд исследований, которые показали интересные стороны стилей принятия решений в обычной жизни. Так, один из опытов включал опрос 67 будущих невест о принципах, по которым они планируют свадьбы. И оказалось, что склонные к ориентированным на оценку решениям невесты были более озабочены всеми деталями церемонии, в результате чего свадьба была для них трудным жизненным опытом.

Не обошлось и без оценки политических последствий наших выборов: по итогам выборов президента США в 2016 году участников голосования попросили оценить свои эмоции и описать, как именно повлияли на них итоги выборов. Избиратели, склонные к ориентированным на оценку решениям, отметили, что процесс выбора был для них сложен и труден, но в целом они удовлетворены итогами, в то время как сторонники локомоционных решений отметили, что итогами не удовлетворены, а голосовать было достаточно просто.

Таким образом, способ принятия решений влияет на нашу жизнь гораздо сильнее, чем кажется. А умение грамотно выбрать способно помочь во многих сферах жизни. Надеемся, что наш материал поможет вам решать проблемы немного более рационально.

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Фото: ckrs.ru