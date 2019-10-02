Как понять, что это любовь

Самыми простыми способами проверить, действительно вы влюблены или нет, это обратить внимание на следующие признаки:

1. Умение переживать трудности вместе с партнёром. От остальных чувств любовьотличается не только наличием страсти или желанием заботиться, но и готовностью вместе переживать сложные жизненные моменты, помогать и поддерживать.

2. Представить, что вашего партнёра нет. Что он уехал, погиб, пропал. Если щемящее чувство от осознания такой потери не проходит, значит, влюблённость действительно сильна.

Сходной проверкой является ощущение, что ваша половинка больна. Готовы ли вы пройти с ним путь страшной болезни, не зная исхода заранее?

Если оба утверждения находят эмоциональный отклик, то ваши чувства серьезны.

Как определить, что мужчина влюблен:

1.Чрезмерная красноречивость и желание говорить о чувствах, особенно в моменты встречи, являются противоположным показателем. Как правило, о настоящем влечении трудно говорить.

2. Мужчина не смотрит в глаза или в лицо, но часто наблюдает за объектом в толпе. Когда чувства действительно сильны, психологи отмечают открытые позы при общении, нахождение лицом к лицу, внимательных слушателей в лице мужчин.

3. Свободное время, даже если его мало, мужчина будет стремиться проводить с вами, обязательно найдёт время позвонить хотя бы раз за день, даже если находится на работе, заграницей, на Эвересте... Влюблённый мужчина всегда будет стремиться к встрече.

4. Он будет искать возможности удивить и порадовать возлюбленную. Это и романтические приключения, и храбрые поступки (гнать со скоростью 220 км/час, прыгнуть в фонтан, сорвать с городской клумбы цветы), и небольшие подарочки, встречи с работы.

5. Делает комплименты не только вашей внешности, но и характеру, талантам. Он интересуется вашими хобби и иногда готов разделить их вместе с вами.

6. Задаёт очень много вопросов, меньше рассказывая о себе. Ему интересно знать о вас все: от детских фото и забав до тонкостей вашей работы, интересов.

7. Он следит за собой, ему важно произвести положительное впечатление. Старается показать лучшие стороны характера, иногда это походит на хвастовство.

8. Он готов всегда помочь, адекватно реагирует на любые просьбы, помогает решать проблемы.

9. Если он говорит о планах на будущее, употребляя слово «мы». То есть в будущем вы тоже есть! При более серьезных чувствах фигурирует знакомство с родителями, с семьей, совместное длительное времяпрепровождение.

10. Тратит деньги. Пусть это будет небольшой подарок, букет цветов, поход в кино. Влюбленный мужчина - щедрый!

Ряд психологов считают, что, завоевывая женщину, мужчина готов "вкладываться". Чем больше сил, времени, чувств и финансов вложено в женщину, тем больше он её ценит и любит.

Если после "теста" по 10 пунктам у вас остаются сомнения в искренности мужчины, попробуйте познакомить его с друзьями или родителями. И расспросить о его отношении к вам. Иногда со стороны становится виднее.

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Фото: design3edge.com