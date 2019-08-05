Что есть любовь

Любовь в веках воспевают поэты. О ней снимают фильмы и пишут книги. Но как она возникает - не знает, пожалуй, никто.

Чтобы понять алгоритм возникновения и развития этого чувства, проводятся многочисленные исследования.

С точки зрения психологии любовь определяется как совокупность чувств, основанная на влечении к другому человеку, включая сексуальное желание и потребность быть принятым как личность. Петровский выделял три вида любви:

Мания: главное в такой любви - страсть и физиологическое влечение.

Прагма: от слова прагматичный. Здесь выходит на первый план надёжность, расчёт, выполнение обязательств друг перед другом.

Агапе: всеобъемлющее чувство, выражающееся в поклонении и бескорыстном служении другому, когда потребность отдавать выше желания получать.

В идеале любовь подразумевает все три разновидности.

Согласно другой классификации выделяют влюблённость, которая может возникать с первого взгляда и живёт не более 3-6 месяцев. Она обусловлена действием гормонов и напоминает своим проявлением чувство голода, так как человек хочет постоянно видеть и слышать объект влечения, испытывает сильное половое желание.

До 3-х лет живёт чувство, говорят ученые, появление которого также провоцируют гормоны другой группы - радости. В это время самыми важными проявлениями любви становятся нежность и забота о любимом, идеализация. Часто это чувство тоже заканчивается, когда розовые очки спадают, а недостатки начинают раздражать.

Третий тип и любовь истинная проходит 2 предыдущих этапа, она похожа скорее на дружбу. Люди знают о недостатках и особенностях друг друга, но продолжают заботиться, уважать и выражать терпимость. В этот период нужно выходить замуж и заводить детей, брак будет прочным. Отношения, построенные на третьем типе чувств, проверенные временем, пережившие любые невзгоды и испытания, способны существовать долго.

Адепт аналитической психологии Э. Фромм выделял 2 вида любви.

Первый - созидательное, наполняющее чувство, которое делает человека счастливым, когда он заботится об объекте любви. Такое отношение может быть не только к человеку, но к любой дорогой вещи, цветку.

Второй вид - деструктивная любовь, разрушительная страсть. Она характерна для не здоровых психологически личностей, эгоистов, которое жаждут обладать вещью.

Существует множество заблуждений о любви, например, что она одна и на всю жизнь; что без любви нельзя быть счастливым; любовь нужна только для продолжения рода и т. д. Все они ложны.

Здоровые отношения и крепкую любовь возможно построить неоднократно. В первую очередь, человек должен быть целостной личностью и системой самой в себе, уметь строить счастье в одиночку. Только психологически полноценный человек, который любит себя, живёт в ладу с собой, может выстроить адекватные отношения, дружелюбную семью, реализовать себя как любящий и заботливый семьянин. Любовь не должна быть самоцелью жизни, но так как человек - существо социальное, ему необходимы отношения, поддержка, и любовь, конечно.

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Фото: soveti.com.ua