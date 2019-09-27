Как можно быстро улучшить настроение

Многие вещи, которые мы делаем для комфортного физического и психического состояния, нуждаются в планировании и деньгах. Различные курсы «эмоциональной терапии», диеты, календари, в которых нужно отмечать выполненные цели - это здорово, но что, если хочется поднять себе настроение прямо сейчас?

Андреа Брандт, терапевт и специалист по семейным отношениям из Санта-Моники (США), предлагает простые действия, которые помогут вам улучшить свое настроение.

Выйдите на улицу

Врачи всегда знали, что для умственного и физического развития и благополучия необходимы регулярные прогулки, а недавно стала известна и точная цифра: 120 минут в неделю. Это два часа на природе раз в неделю - или прогулки по 15-20 минут ежедневно. Прогуляйтесь в обед в магазин, устройте себе поход в парк на выходные - главное, чтобы вы находились на улице. Поверьте, сделать это просто, а почувствовать себя лучше - еще и приятно.

Пообщайтесь

Люди - социальные существа, и для эмоционального и психического здоровья нам нужно общение. Американский врач Вивек Мурти отмечает, что постоянное пребывание в одиночестве эквивалентно такому же сокращению прожитых лет, как при курении 15 сигарет в день. Достаточно даже телефонного звонка или диалога в Скайпе - главное именно говорить, а не набирать сообщения на экранах. Поверьте, у вас обязательно есть в окружении человек, который не прочь поболтать.

Побудьте наедине с собой

Не стоит воспринимать одиночество как нечто плохое - всем людям иногда нужно отдохнуть. Для спокойствия и улучшения настроения достаточно 15 минут в день, в течение которых вы выключите или переведете в беззвучный режим все гаджеты, а также компьютер и телевизор. Расслабьтесь, подумайте о чем-то, о чем не успели в дневной суете - к слову, все это прекрасно объединяется с вышеуказанными дневными прогулками. Неплохим вариантом будут медитация или принятие ванны.

Послушайте музыку

Музыка не только нам нравится - она еще и полезна для мозга. Ким Инесс, специалист Университета Западной Вирджинии, отмечает: недавние исследования показали, что музыка активирует системы и структуры мозга, связанные с регуляцией эмоций, вниманием и памятью. И музыка с длинными, плавными нотами и спокойными ритмами является отличным способом сбросить напряжение и почувствовать себя комфортнее.

Потренируйтесь

Доктор Ашиш Шарма, один из соавторов исследования «Упражнения для психического здоровья», отмечает: спорт важен для вашего благополучия. Как минимум, регулярные занятия помогают наладить сон, снизить стресс и увеличить стойкость организма к нагрузкам. И конечно же, после тренировки обычно улучшается настроение. Не обязательно надрываться - начните с более длинных прогулок или абонемента в бассейн. Даже небольшие, но регулярные тренировки помогут вам быть более позитивным.

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Фото: my.mail.ru