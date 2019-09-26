Выгодно ли быть эгоистичным

Часто при принятии совместных решений - например, какой фильм посмотреть со своей «половинкой» - мы сначала принимаем что-то, интересное для нас, и только затем оцениваем мнение собеседника. Стоит ли упирать на свой вариант - или лучше уступить, но зато угодить собеседнику? Рассказывает Майкл Лоу, доцент кафедры маркетинга в Технологическом институте Джорджии и ведущий автор исследования «Как извлечь выгоду из эгоизма».

Эгоизм или альтруизм?

Недавние исследования выявили интересный факт: если оба собеседника ведут себя эгоистично или бескорыстно, то окончательное решение оказывается далеко от того, что предпочел бы каждый.

Исследователи попросили респондентов оценить видеоролики. Каждый участник посмотрел подборку видео, оценил их, а также заполнил опросник, определяющий, эгоист он или альтруист. Через две недели эксперимент повторили, но на этот раз участников объединили в пары - нужно было выбрать видео, которое в итоге пара будет смотреть.

Пары типа «эгоист + альтруист» выбирали в конечном итоге видео, которые были интересны обоим. А вот пары «эгоист + эгоист» и «альтруист + альтруист» выбирали то, что не нравилось ни одному из двоих членов пары. «Удивительно, насколько итоговый выбор «одинаковых» людей оказался далек от того, что они на самом деле хотели бы посмотреть. Переоценка партнера или нежелание идти на уступки творят чудеса», - комментирует Лоу.

Вопрос расчета

В случае с двумя эгоистами каждый человек прямо говорит, чего хочет, но не принимает решение партнера. Поскольку для обоих капитуляция равна проигрышу, то в итоге их выбор - нечто третье, то, что не нравится никому.

Два альтруиста выдвигают варианты, которые (как им кажется) предпочел бы собеседник. Проблема в том, что оба участника пары склонны переоценивать то, насколько предпочтения собеседника отличаются от их собственных, и в итоге предлагать им совершенно не то, что нужно.

По мнению Лоу, пары типа «эгоист + альтруист» могут сделать верный и рациональный выбор, поскольку уступив или получив контроль над выбором, они в следующий раз поступят «зеркально».

«Удивительно, насколько два человека могут быть добры друг к другу - и к каким последствиям это в итоге может привести. Часто стратегия уступок доходит до смешного - так муж с женой, долго выбирающие, куда бы им пойти пообедать, выясняют, что оба хотят в одно и то же место, но насколько стараются этого не показать, что так и не могут принять решение. Проще быть честными - пусть кто-то из них скажет фразу вроде «Сегодня твоя очередь выбирать. Куда поедем?»», - отмечает ученый.

Читайте также: Какие фразы нужно произносить ежедневно?

Фото: flipboard.com