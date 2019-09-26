Откуда берутся страхи

Чего мы больше всего боимся? Речь сейчас не о фобиях (вроде страха перед пауками) или каких-то психологических расстройствах - речь о тех страхах, которые постоянно мешают нам в нашей жизни. Роберт Тайбби, автор 11 книг по психологии, 300 статей и семейный терапевт международного уровня, рассказывает о причинах наиболее распространенных страхов.

Страх быть брошенным

Вы переживаете, что ваша «половинка» злится на вас, и вам кажется, что эта злость приведет к расставанию. Или ваш начальник недоволен вашей работой - и вам кажется, что вас из-за этого в скором времени уволят. А может, вы вставили в беседу с другом неудачную реплику, на которую тот не ответил, и вам кажется, что дружбе конец? Все это - признаки страха оказаться брошенным, покинутым и ненужным.

Источник: чаще всего корни проблемы - в реальной «заброшенности». Возможно, родители внезапно развелись, когда вы были ребенком, или вы пережили сложное расставание с хорошим другом. А возможно, вы просто чувствовали эмоциональную отстраненность близких людей в течение долгого времени.

Страх отказа

Отказ - «родственник» страха быть брошенным. В первую очередь это избегание: вы очень требовательны к себе и боитесь, что делаете что-то не так. Часто вам кажется, что все вокруг вас критикуют - причем не столько из-за того, что вы сделали, сколько из-за личной к вам неприязни. Часто страх приводит к тому, что вы «носите маску» компетентности и дружелюбия, за которой не видно ваших истинных чувств и желаний.

Источник: часто проблема возникает из-за наличия в жизни критически настроенных фигур, которые вам близки: родителей, воспитателей. Ежедневная критика делает вас требовательным к себе и заставляет чувствовать себя виноватым, даже если винить вас не в чем.

Страх быть подконтрольным

Вы невероятно чувствительны ко всему, что вам говорят. Даже если к вам приходят с выгодным предложением, вам кажется, что конечная цель собеседника - манипуляция. Даже дружеские советы о том, как стоит поступить в той или иной ситуации, вы воспринимаете в штыки. Также, как и в предыдущем случае, вы чаще всего отстраняетесь от людей вокруг вас, стараясь все делать в одиночку.

Источник: проблема характерна для людей, которых с раннего детства учили: все вокруг хотят вас использовать. Вместо того, чтобы развивать навык самокритики и учиться приспосабливаться, вы считаете, что все вокруг хотят вас обмануть. Такой подход - часто результат работы под началом авторитарного человека, который стремится удержать вас в своем подчинении.

Способы справиться со страхом

Тайбби сформулировал несколько простых советов, которые станут своеобразной «первой помощью» для всех, кто хочет побороть свой страх.

1. Успокойтесь. Когда вы взволнованы, ваш мозг подскажет вам решения, направленные на окружающих людей. Если вы отвлечетесь, посмотрите кино, послушаете музыку или прогуляетесь, то сможете более трезво взглянуть на ситуацию.

2. Работайте над своими проблемами. Если вы слишком самокритичны и склонны к перфекционизму - сознательно допускайте в делах небольшие и не критичные ошибки. Если склонны к критике - попробуйте не просто критиковать, но и предлагать свое решение проблем. Если пассивны в общении - выскажите свое мнение о том, что вас беспокоит в обсуждаемой теме больше всего. Помните - только вы решаете, как себя вести.

3. Рискуйте. Вводите в вашу жизнь элементы запланированного риска. Неважно, проба это новой формы рабочего отчета или покупка неизвестного доселе продукта - вы увеличите свою зону комфорта и станете более уверенным в себе человеком.

4. Сфокусируйтесь на себе, а не на других. Просто и приятно думать, что виноваты все вокруг, а вы - хороший. Но стоит понять - какие «триггеры» активируют в вас ваши страхи? Что делаете именно вы в момент, когда чувствуете страх? Понимание этого позволит выстроить более логичную цепочку действий.

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Фото: tolknews.ru