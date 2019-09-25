Может ли пасьянс вызвать зависимость?

Марк Гриффитс, специалист по поведенческим зависимостям и директор отдела игровых исследований в Университете Ноттингема Трента (Великобритания) провел большую работу и выяснил, может ли привычный нам пасьянс «Косынка» вызывать привыкание? Специально для наших читателей - эксклюзивный перевод материала.

День пасьянса: популярен и опасен?

«22 мая - Национальный день пасьянса. Игре уже более 200 лет, а по-настоящему вирусной она стала благодаря Microsoft, специалисты которой встроили игру в Windows. Каждый год разыгрывается около 33 миллиардов пасьянсов, это 3,2 триллиона карт.

Насколько мне известно, никаких исследований относительно того, вызывает ли игра зависимость, не проводилось. В 2000 году упоминался случай «состояния, близкого к зависимости» - об этом можно узнать из материала Питера Митчелла для «Business Insider». А однажды я ознакомился в типологией интернет-зависимостей от Кимберли Янг, в которой в качестве примера «компьютерной зависимости» приводился как раз пасьянс. При этом никаких подтвержденных данных о том, что игра действительно вызывает привыкание, не было.

Я ознакомился с другими статьями на схожие темы и выяснил, что пасьянс как пример зависимости использовали многие специалисты. Так, в 2008 году пасьянс был признан «гамма-зависимостью» по классификации Джавада Фатайера, но снова без каких-либо данных.

Я решил ознакомиться с мнением психологов по этому вопросу, а на их основе попробовать вывести критерии, которые могли бы указать на то, что человек зависим от пасьянса», - рассказывает Гриффитс.

Мнения психологов: важно понимать разницу

«Важно осознавать разницу между зависимостью и тем, что просто нравится. Когда люди говорят что-то типа «Я зависим от шоколада», это лишь означает, что они могут съесть много шоколада. Сейчас все громче звучат споры о том, можно ли ставить видеоигры в один ряд с токсикоманией - или все же стоит назвать их тем, что «просто нравится».

Привязанность к «Косынке» - это скорее поведенческая зависимость, то есть модель поведения, которая может указывать на некое психическое расстройство. Люди, склонные к стрессам или проблемам с психикой, таким образом справляются с проблемами - делают то, что им нравится. И иногда это заходит слишком далеко», - отмечает доктор Крис Фергюсон, соавтор Гриффитса.

«Можно выделить некоторые признаки того, что «Косынка» играет слишком большую роль в вашей жизни. Если вы замечаете, что играете все больше и больше, при этом затрачивая на все другие дела меньше времени, это критично», - говорит психолог Энтони Бин.

Выследить фаната: признаки зависимости от пасьянса

«Когда я готовил статью для «Business Insider», то в ходе переписки получил от журналиста издания два вопроса: какие именно характеристики делают пасьянс столь увлекательным и какие критерии зависимости можно выделить как общие.

В первую очередь - об увлечении. Пристрастие к пасьянсу формируется за счет постоянного вознаграждения: если вы выигрываете, то испытываете радость. Игра может быть сыграна очень быстро, так что долго ждать хорошего настроения не приходится.

Подобного рода пристрастия - способ «побега» от текущих дел и задач. Для подавляющего большинства людей это проигрышная стратегия, поскольку краткосрочная выгода по сравнению с долгосрочными затратами смехотворна.

Что касается признаков зависимости, то я бы выделил следующие.

Значимость. Пасьянс является фактором, о котором человек думает большую часть дня. Даже если в конкретный момент он не играет, то скорее всего думает об этом. Озабоченность и когнитивные искажения заставляют его возвращаться к игре снова и снова.

Накопление. С течением времени человеку требуется все больше и больше партий в «Косынку» для достижения положительного эффекта. По сути, это означает, что в каждый последующий период времени он тратит все больше времени на игру.

Симптомы «отмены». У человека, по какой-то причине лишенного игры (в силу болезни, отсутствия компьютера или других факторов) ухудшается настроение, появляются капризность и раздражительность.

Конфликты. Чаще всего слишком много играющие люди находятся в конфликте: либо с окружающими, недовольными их стилем жизни, либо с сами собой. Социальная жизнь сжимается, теряется интерес к хобби или увлечениям, что негативно сказывается на способностях к конструктивному общению», - отмечает Гриффитс.

В заключение

«Хочу повторить - несмотря на все приведенные данные, я не знаю никаких доказанных случаев зависимости от пасьянса в результате чрезмерного им увлечения. Нет доказательств того, что есть реально зависимые от игры люди. Но теоретически это возможно - даже если пока о них никто не слышал», - подводит итог ученый.

Фото: obozrevatel.com