В наше время эмпатия, или умение искренне сочувствовать - важное качество. Джудит Орлофф, специалист-психиатр и автор книги «Руководство по выживанию эмпата», отмечает, что «...сочувствие - лекарство, в котором нуждается весь мир». Даже Далай-лама считает сочувствие самым ценным нашим качеством. Но важно понимать разницу между просто сочувствующим человеком и эмпатом. Эмпат ли вы? Узнайте, пройдя простой тест.

Тест на эмпатию: займет 5 минут

Отвечайте «да» или «нет», за каждый ответ «да» начисляйте себе 1 балл.

вас часто называют застенчивым или замкнутым;

вы часто беспокоитесь;

разговоры на повышенных тонах вам не по душе;

вы часто чувствуете, что лишний в компании;

вам не нравится находиться в толпе, это вас истощает;

шум, сильные запахи и громкие разговоры вас раздражают;

если у вас стресс, вы переедаете;

вас легко напугать;

ваша реакция на кофеин ярко выражена;

у вас низкий болевой порог;

вы стараетесь находиться в одиночестве;

вы легко перенимаете настроение других людей;

если вы отдыхаете на природе, то лучше восстанавливаете силы;

в больших городах вам некомфортно;

вы предпочитаете индивидуальное общение групповому;

после сложных в плане общения дней вам нужно больше времени на отдых;

вы можете без проблем поставить себя на место другого человека.

Давайте посчитаем результаты.

от 6 до 10 баллов - вы умеренный эмпат;

от 11 до 15 баллов - у вас сильные эмпатические наклонности;

более 15 баллов - вы эмпат.

Особенности эмпатов

Эмпаты способны испытать искреннее сострадание к другим, буквально чувствуя их эмоции. Из-за этого они часто устают от общения, если не работают над своей стратегией поведения и личными границами в общении.

Исследования показывают, что в мозгу эмпатов более активны клеточные структуры, ответственные за сострадание. Таким образом, эмпат практически всегда склонен испытывать чувства окружающих людей, но это не значит, что он становится «половичком», о который все норовят вытереть свои эмоциональные «ноги». Видя истинную причину тех или иных поступков человека, эмпат может принять более взвешенное решение, чем мыслящие только фактами люди.

Для эмпатов характерна бурная реакция на раздражители: шум, свет, запахи, даже кофе. Из-за этого они часто любят побыть в одиночестве и не любят большие компании. Им требуется больше времени, чтобы успокоиться после сложного дня.

«Выбор сочувствия вместо гнева или страха порождает глубокие сдвиги в отношениях. Эмпаты - катализатор «сострадательной эволюции» человечества, они дарят надежду на то, что рано или поздно мы сможем более осмысленно ладить друг с другом. Сочувствие станет тем фактором, который в итоге спасет мир», - уверена Орлофф.

Читайте также: Сколько нам нужно друзей

Фото: meetup.com