Что сказать скорбящему

«Каждый год я проводу занятия для студентов, планирующих стать психологами-консультантами. В первый день занятий я прошу их кратко описать в небольшом эссе основные вещи, которые в ходе учебы будут вызывать у них беспокойство.

Подавляющее большинство пишет фразы вроде «Не сделаю ли я ситуацию еще хуже своими словами?». И это пишут люди, готовящиеся стать специалистами по психологической помощи! Что уж говорить про обычных, неподготовленных людей - в ситуации, когда кто-то из наших друзей серьезно болен или теряет близкого человека, мы не знаем, что сказать. По данным опросов, около трети сиделок сообщили, что не готовы к тому, как общаться с клиентами в таких случаях.

Итак - что же стоит сказать?», - пишет Дэвид Фельдман, психолог-консультант, в колонке для сайта psychologytoday.com.

Готовых решений нет

По словам психолога Чарльза Гарфилда, вопрос «Что именно сказать?» в корне неверен. «Нет каких-то готовых фраз или универсальных текстов, в разное время и в разных местах уместен индивидуальный подход. Надо понимать, что стоит больше слушать, чем говорить», - отмечет он.

Конечно, мы не терапевты или психологи и не обучены навыкам, позволяющим внимательно слушать. Это может казаться сложным, но вот несколько вещей, которые действительно помогут вашему собеседнику.

1. Сделайте паузу. Все мы живем в динамичном мире, у каждого - свой список дел, планы, повседневные задачи. Быть вырванным из этого круговорота - значит постоянно думать о том, как там наш график и наши дела. Это может помешать выслушать человека. Так что перед тем, как зайти к нему, остановитесь на минутку, глубоко вдохните и успокойтесь. Помните - вы пришли выслушать человека, не стоит пытаться что-то исправить в его жизни. Ваша задача - показать, что вы готовы поддержать, помочь в преодолении сложного жизненного этапа.

2. Установите контакт. Есть много мнений о том, что нужно и чего не нужно говорить при встрече. Однако сам факт того, что вы пришли, транслирует собеседнику: «Я здесь для тебя». В этом случае слова не имеют особого значения - будьте проще. Уместны вопросы вроде «Как планируешь провести день», «Как себя чувствуешь»: вполне возможно, что человек хочет поговорить о чем-то отвлекающем и легкомысленном. Подстраивайтесь под тему, на которую ему хочется поговорить.

3. Продолжайте слушать. Выслушивание долгих монологов сродни медитации - и в вашей голове могут появиться вопросы вроде «Это немного странно, что я делаю» или «Сколько еще это продлится». Такая реакция нормальна, ведь вы - не специалист-психолог. Просто продолжайте внимательно слушать собеседника.

Все это порой нелегко - но в то же время умение слушать и слышать скорбящего является самым важным из всего, что мы можем для него сделать. Легко быть рядом в радостные минуты - но и в минуты горечи важно показать, как много человек для вас значит.

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Фото: agropolit.com