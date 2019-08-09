Как правильно извиняться

Бывало ли так, что в процессе извинения вы лишь ухудшали ситуацию? А были ли случаи, когда вы извинялись неискренне, и вам не было на самом деле стыдно? А приходилось ли выслушивать чужие косноязычные извинения?

Все это - последствия того, что никто не учит нас, как нужно извиняться.

Хэл Шори, психолог и исследователь теории личности, расскажет о том, как вообще работают извинения, и предложит рецепт идеального способа попросить прощения.

Извинение - часть стратегии общения

Классический случай - вы сказали что-то обидное коллеге. Вы думаете об этом весь день, а затем подходите, чтобы извиниться. Вы говорите что-то вроде «Я был неправ, мое поведение было недопустимо. Извини». Но вместо принятия извинений коллега «лезет в бутылку» и начинает обострять ситуацию, говоря вам нелицеприятные вещи. Десять минут спустя вы кипите от гнева и не понимаете, что вообще заставило вас извиниться.

Проблема в том, что чаще всего мы идем извиняться, совершенно не учитывая, как и насколько серьезно воспримет извинения наш собеседник. Для извинений, как и для любого другого типа взаимодействий, стоит помнить несколько важных аспектов, которые помогут показать вашу искренность и донести ваши чувства до собеседника. Извинения - основная часть цепочки, которую мы создаем для восстановления коммуникации и ее поддержания.

Компоненты извинений

Полученные вами в детстве установки поведения индивидуальны, поэтому извинения сложно свести к какому-то общему знаменателю. Однако есть компоненты, которые обязательно стоит включить в извинение. Их вывели Карина Шуман и Эдвард Орехек в своей работе «Качество извинений» (2017 год).

1. Выражение раскаяния.

2. Принятие ответственности.

3. Попытка возместить ущерб.

4. Объяснение причин поведения.

5. Обещание вести себя иначе в будущем.

6. Признание последствий.

7. Признание проступка.

8. Просьба о прощении.

Эффективное извинение должно передавать беспокойство, желание сохранить отношения и сделать своего рода «откат» на точку, в которой до вашего проступка все было в порядке.

Также стоит запомнить несколько простых правил касательно извинений:

Не злитесь, если вас не простили. Иногда нужно просто признать свою ошибку и заплатить соответствующую цену.

Обдумайте свои мотивы. В какой степени вы извиняетесь для себя - и в какой степени для того, с кем поступили несправедливо?

Не приносите извинения, если они нанесут вред другим людям. Тщательно продумывайте формулировки.

И конечно же, помните, что и вам могут принести извинения - уважайте себя и свое благополучие, принимая или не принимая их. Социальная значимость извинений огромна - и в ваших силах использовать их эффективнее.

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Фото: huffpost.com