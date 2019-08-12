"Я много путешествую, поэтому для меня немного вздремнуть значит помочь организму перестроиться, отдохнуть и привыкнуть к новому часовому поясу. Часто я сплю в самолете, порой - сразу после приезда домой.

Меня постоянно спрашивают - это хорошо или плохо? Стоит ли волноваться, если вдруг посреди дня захотелось вздремнуть? Я решил написать небольшой материал, который поможет всем любопытным разобраться в этих вопросах», - рассказывает Майкл Бреус, клинический психолог и член Американской академии медицины сна.

Биология дремоты

Ощущаете ли вы, как к полудню ваша энергия куда-то пропадает? За этим стоит наша биология. Человек спроектирован так, чтобы спать как в течение долгого срока ночью, так и в течение короткого - днем. В районе 13 часов дня наша температура падает, а уровень мелатонина повышается - это подсказки, которые сигнализируют о том, что стоит вздремнуть. И несмотря на то, что современная культура и современный ритм жизни не поддерживают сон днем, тело не обманешь - оно остается готовым для «перезарядки».

В современном мире сон днем - скорее признак лени. Но с точки зрения биологии все наоборот - люди, которые спят днем, получают от сна максимальную отдачу, мотивированы и готовы к работе. Они знают, что сон помогает как в физическом, так и в психологическом плане, а значит, затрагивает практически все аспекты нашей жизни. Даже в компьютерных играх после сна персонаж часто получает сообщение вроде «Вы хорошо выспались и отдохнули», с него снимаются негативные эффекты.

В чем поможет сон

Повысит уровень энергии. Даже короткий сон поможет почувствовать себя бодрее.

Улучшит концентрацию и точность. Исследование 2009 года показало: если спать днем, то во второй половине дня можно быть столь же внимательным и сконцентрированным, как и в первой. Также дневной сон хорошо влияет на кратковременную память.

Разовьет когнитивную гибкость. Иными словами - сделает ваше мышление гибче. Вы сможете эффективнее обрабатывать информацию и принимать более взвешенные решения.

Поднимет настроение. Дремота помогает снизить склонность к импульсивным вспышкам агрессии, более стойко переносить плохие новости и лучше регулировать свои эмоции.

Повысит креативность. Даже короткий сон помогает увеличить активность правого полушария мозга, ответственного за творчество. Также дрема провоцирует развитие связей между полушариями, позволяя, таким образом, эффективно обдумывать идеи и концепции.

Улучшит физические показатели. Даже спортсмены мирового уровня признают важность сна. Доказано, что дрема улучшает скорость и время реакции, помогает развитию моторики и точность выполняемых упражнений.

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Фото: prozoro.net.ua