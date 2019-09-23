Лишение сна вредит личной жизни

В современной культуре не считается чем-то из ряда вон недосыпать. Многие из нас стараются прожить продуктивную, насыщенную жизнь в состоянии хронического недосыпа, который «отключается» с помощью кофе, энергетиков и прочего.

Важность сна для моторики и здоровья уже давно доказана, но как он влияет на отношения? Тереза ДиДонато, психолог и доцент университета Ллойда, расскажет подробнее.

Выспавшиеся люди кажутся более привлекательными

Однажды шведские ученые провели эксперимент: сфотографировали выспавшихся и не выспавшихся людей. Затем фотографии показывали случайно выбранным респондентам, которые оценивали их привлекательность. И те фото, на которых были выспавшиеся люди, казались более привлекательными - в то время не выспавшиеся люди казались респондентам усталыми и менее здоровыми.

Лишение сна мешает флиртовать

Флирт часто зависит от чувства юмора: важно уметь и самому пошутить, и чужую шутку понять. Но исследования показывают - недосып мешает воспринимать юмор, и кофеин или энергетики не помогут. Так что хороший сон - залог успешного общения.

Здоровый сон помогает избежать конфликтов

Лишение сна может стать поворотной точкой в отношении пар. Если человек не выспался, он склонен конфликтовать, хуже понимать чувства партнера и более эмоционально выражать свое мнение. Лабораторные исследования показали - чем больше времени человек недосыпает, тем больше он будет склонен к провоцированию ссор.

Здоровый сон помогает сексуальной жизни

Данные ученых показывают: женщина менее склонна к сексу, если не выспалась. Исследования 2015 года показали: если женщина высыпается, то на следующий день ее желание заняться сексом будет сильнее, кроме того, у нормально высыпающихся женщин секс ассоциируется со значительно большим уровнем удовольствия. Так что сон влияет и на этот аспект отношений.

Спокойная ночь - хорошие отношения

«Большая часть людей понимает, что короткий (5 - 6 часов) сон скажется на них негативно. Но лишь малая часть отдает себе отчет, в каких именно сферах произойдет «просадка».

Хотя сегодня исследования, которые рассматривают сон как фактор хороших отношений, находятся на начальной стадии, уже можно говорить о том, что он важен на всех стадиях: от знакомства до расставания.

В свою очередь, отношения также влияют на качество сна, так что задумайтесь, стоит ли пренебрегать и экономить пару часов сна, которые могут оказаться ключевым фактором взаимоотношений. При этом сон также связан с нашим здоровьем и продолжительностью жизни, поэтому требует внимания», - резюмирует ДиДонато.

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Фото: idntimes.com