Наша речь как причина снижения энергетического потенциала

Вы знали, что наши разговоры могут влиять на общее состояние энергетического поля и даже состояние ДНК?

Человек теряет энергию, произнося вслух любые мысли. Отрицательные слова и сплетни отбирают больше всего энергии. Восточные религии утверждают, что речь оказывает прямое влияние на карму человека: оскорбления и проклятия ее уничтожают.

Объяснение простое: каждый предмет, каждое явление во Вселенной имеет собственный энергетический потенциал, создает определенные вибрации. Человеческое слово - не исключение. Произнося вслух, человек вкладывает энергию, потому сказанное влияет на ауру человека, энергетику дома и окружающих его людей, создает реальность говорящего.

Практика: попробуйте разговаривать меньше. Вы не только сохраните свой потенциал, но будете выглядеть более сдержано и загадочно в глазах окружающих.

Пессимисты и злословы снижают собственный энергетический потенциал, болеют чаще, могут подолгу находиться в депрессии. Оптимисты и настроенные на позитив люди наоборот создают себе комфортную среду обитания, притягиваю положительные события, формируют плотное энергетическое поле.

Сильные духом личности, доброжелательные могут одним словом поднять настроение, исправить энергетическую брешь. Молитва считается мощным источником созидательной энергии, потому что состоит из слов с высокой вибрацией.

Действуя на структуру воды, из которой на 90 % состоит тело человека, она улучшает общее состояние биополя людей.

Интересно: исследования подтвердили, что люди с гармоничной мягкой манерой излагать свои мысли, лаконичной речью способны добиться большЕго успеха в карьере и в жизни.

Ученые установили, что не только мысли (психосоматика), но и произносимые речи способны изменять структуру ДНК человека. То, что мы произносим, о чем постоянно, в картинках думаем, оказывает непосредственное влияние на нашу жизнь, создает нашу действительность. Создатель теории «волнового генома» считает, что любое слово и мысль способны изменить наш геном, стать источником оздоровления и омоложения организма, или вызвать тяжелое заболевание.

Способные видеть ауру специалисты отмечают почернения и мутные пятна у людей, постоянно употребляющих ненормативную лексику. Подобное влияние слова и звуки оказывают на развитие/рост растений и животных.

Это касается любой информации, проходящей через наше сознание. Потому избегайте сплетен, плохих новостей, в том числе, поступающих из СМИ.

Как сохранить энергетическое поле

Среди простых, но действенных методов сохранить в целости собственное биополе - ежедневно следить за своей речью:

- стоит избегать мата, грубых и оскорбительных слов, стараться применять больше ласковых и дружеских;

- контролировать интонацию (позитивная);

- избегать сплетен;

- не хвастаться;

- не рассказывать о своих планах;

- практиковать пост молчания, особенно накануне значимых событий;

- называть человека по имени;

- не использовать критику;

- читать молитвы, мантры, стихи;

- расширять словарный запас.

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Фото: m.fotostrana.ru