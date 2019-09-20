Как перестать нервничать и бояться

Ежедневный стресс, депрессивные состояния и панические атаки - бич современного человека наряду с аллергией и нарушениями из-за сидячего образа жизни.

В чем причина нервозности и страхов?

Ответственность накануне важных мероприятий

Личностные особенности: чувство неуверенности, повышенная склонность к рефлексии

Чрезмерные психологические нагрузки

Переоценка значимости событий

Боязнь неудач, желание сохранить репутацию

Опасность для жизни

Расстройства нервной системы не являются стандартной ситуацией. Они подвергаются обследованию и медикаментозному лечению. Кто не любит посещать докторов, прибегают к алкоголю или находятся постоянно в страхе, унынии.

Почему нужно устранять/лечить нервозы?

Когда человек испытывает чувство дискомфорта, страха, депрессию, он теряет способность контролировать мимику, жесты, собственное поведение.

Снижается способность сосредотачиваться, нарушается мыслительная деятельность.

Долгосрочный стресс отрицательно сказывается на самочувствии, состоянии здоровья. Помните поговорку «все болезни - от нервов».

Волнения по поводу одного события смещают фокус с других, более важных аспектов жизни.

Зачастую неврозы становятся причиной вредных привычек.

Как помочь самому себе при страхах и в нервных ситуациях?

1. Самое главное, что нужно сделать, осознать - нервничать не стоит, нельзя, и я не буду.

2. Оценить ситуацию со стороны, по возможности трезво. Задать себе следующие вопросы: какие последствия меня ждут, если ситуация сложится самым неблагоприятным образом? Будет ли это важно для меня через год-два -три? Действительно ли это самая важны часть моей жизни?

По здравому размышлению последствия будут не так печальны, через год они не будут иметь никакого значения, особенно для окружающих, а в жизни всегда найдутся вещи важнее!!!

3. Попытаться расслабиться, остановить поток мыслей в голове, не думать о возможной неудаче. Для этого отлично помогут дыхательные практики, медитация, йога, активный спорт.

4. Сохранять внешнее спокойствие, даже если внутри вы очень переживаете. Улыбайтесь, следите за мимикой, жестами, не торопитесь. Если вам предстоит публичное выступление, помогут тренировки до автоматизма. В определенный момент ваш мозг сам вспомнит то, что нужно.

5. Выбросить мысли о событии после того, как все произошло. Проанализируете позже.

6. Стараться не создавать стрессовые ситуации: готовиться заранее, выезжать вовремя, сдавать работу до наступления дедлайна, правильно планировать расписание.

Как укрепить нервную систему:

- применять дыхательные практики и медитации (почему индийские йоги предельно невозмутимы)

- больше двигаться, гулять на природе

- найти любимый вид спорта и заниматься им регулярно

- сократить вредные привычки (употребление алкоголя, сигарет, кофе)

- использовать для переключения источники позитивных эмоций и впечатлений.

Итак, стараемся избегать/предотвратить стрессовые ситуации. Если не сложилось - осознаем свое состояние и необходимость устранения нервоза. Пытаемся расслабиться, остановить мысли, сохранять внешнее спокойствие. Забываем о событии, когда оно произошло. И постоянно работаем над общим укреплением нервной системы - за это вам скажет спасибо весь ваш организм.

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Фото: ostokhoddoos.ir