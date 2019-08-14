Смартфонное одиночество

Мы очень привязаны к наши смартфонам. По данным исследования GMC Survey, в среднем владелец смартфона проверяет, что в нем новенького, около 52 раз в день. Время, проведенное со смартфоном - часть жизни в технологически развитом обществе, однако мы даже не задумываемся о том, что скроллинг соцсетей или сайтов отвлекает нас от нас самих. Проще говоря - можно ли сказать, что вы находитесь в одиночестве, если работаете со смартфоном?

Что говорят исследования

Шерри Теркл в книге «Один - Вместе» отмечает, что отдых со смартфоном не является одиночеством в психологическом смысле. Одиночество - состояние, при котором мысли направлены «вовнутрь», то есть человек склонен думать скорее о себе, чем об окружающих. Но даже если вы физически один, то пребывание на YouTube или в Твиттере вынуждает вас взаимодействовать с людьми - хотя бы ставить «лайки» или делиться новостями.

Исследователи называют такие виды активности парасоциальными, то есть лишенными физического контакта с другими людьми, но сохраняющими прочие аспекты взаимодействия с ними. Но одиночество в классическом понимании - это именно полное отсутствие контактов с другими людьми. Оно помогает эмоционально обновится, проанализировать себя, отдохнуть от суеты. И наполнение его парасоциальной активностью может негативно сказаться на нашем состоянии.

Хотите отдохнуть - отложите смартфон

Одним из очевидных преимуществ одиночества является возможность восстановить свои внутренние ритмы и энергию. От подростков, часто проводящих время в своих закрытых комнатах, до взрослых, откладывающих дела, чтобы побыть одним - буквально на подсознательном уровне всю свою жизнь человек в какие-то моменты ищет уединения. Еще с 1990-х известны исследования, которые доказали - одиночество помогает «обновить» эмоции и разобраться в чувствах.

Однако использование смартфона приводит скорее к увеличению уровня стресса, чем к «разгрузке». Дело в том, что человек склонен сравнивать свою жизнь с жизнью окружающих, а в социальных сетях все стараются выглядеть как можно «круче». Из-за этих двух факторов нам часто кажется, что все вокруг богаче, умнее и лучше нас, что и приводит к стрессам. Нам начинает казаться, что у других - полная приключений жизнь, а у нас - лишь рутина.

«Согласно исследованиям психологов, если тратить 3 и более часа на какие-либо увлечения, не связанные со смартфонами и компьютерами, можно стать значительно более спокойным и довольным жизнью. Это может звучать банально, но подумайте об отдыхе в одиночестве как о встрече с очень особенным человеком в вашей жизни - самим собой», - говорит Вирджиния Томас, психолог и преподаватель кафедры психологии колледжа Уилмингтон.

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Фото: vesmirnaladoni-mt.ru