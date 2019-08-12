Место Силы в Москве

Люди очень давно увлекаются посещением мест Силы. Для этого они едут в далекие страны, некоторые находят места Силы в Подмосковье. Примером тому Синь Камень, который находится в Переславле Залесском, к нему едут ото всюду, кстати из-за рубежа в том числе. Но сегодня мы приоткроем занавесу тайны, оказывается в Москве есть уникальное место Силы по адресу улица Сервантеса дом 3 корпус 3. Именно туда привезен Чудо камень.

Это осколок уральской горы, природная красная яшма, зовут камень Ра. Именуют камень Ра, в честь Светил, чью Силу он транслирует. Камень теплый, не находясь на природе, он продолжает обрастать мхом и лишайником и тихонько вздыхает. Этот чудо камень, подарен ведьме Алене Полынь старым шаманом во Время посвящения, ныне он находится внутри Парапсихологического центра в Москве.

Приехать пообщаться с камнем может каждый желающий, без записи по своему желанию. Двери открыты с 11:00 до 21:00 часа ежедневно. Что можно просить у камня? Сил, здоровья, помощи в решении проблем, всего того, что важно именно для вас.

Мы посетили этот камень Ра в Москве. Рассказываем подробности, как это было:

Москва. Испанские кварталы, город в городе, улица Сервантеса дом 3 корпус 3, далее ищем вывеску Кудеса — Чудеса, увидели сразу, звонка нет, двери открыты, входим. Сразу погружаемся в атмосферу сказки, деревянная мебель причудливой формы, говорящий попугай, кролик и крабик встречают нас очень радостно. К нам подходит милая девушка и спрашивает, чем может помочь. Мы интересуемся камнем, и вот нам показывают камень Ра.

Бордовый осколок горы действительно теплый и немного обросший лишайником, мы прикладываем руки и загадываем желание. Благодарим камень, оставив за ним денежку, думается бесплатно опасно, все имеет цену.

Спрашиваем что еще можно увидеть интересного и тут узнаем, что в магазине музее есть много буквально живых кукол и у каждой своя история, мы замечаем деревянную дверь и понимаем что она скрывает что-то интересное. Поймав наш взгляд девушка поясняет, там комнаты мастеров, они предсказывают будущее, делают магические ритуалы на помощь людям. "Колдуют?"- Уточняем мы. -"Да колдуют". Вот так мы нашли уникальный камень Ра в Москве и открыли новое место Силы в Москве.