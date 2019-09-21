Сколько нам нужно друзей

Есть несколько форм дружбы, но в любом случае важно качество, а не количество друзей. Когда современные исследователи говорят о дружбе, то подразумевают обычно 4 ее уровня, о которых мы и поговорим. Забегая вперед - исследование «Магическое число друзей» (Сюзанна Дегенс-Уайт) показало: в зрелом возрасте (от 30 лет) нам нужно около 3 - 5 близких друзей.

4 уровня дружбы

Знакомые - люди, с которыми мы видимся каждый день и которых «в некотором роде знаем», но недостаточно хорошо, чтобы формировать сильную эмоциональную привязанность. Зато со знакомыми можно поболтать на отвлеченные темы.

Случайные друзья - люди, с которыми вас объединяет некое общее дело, в силу чего вы постоянно пересекаетесь. Вы уже разобрались в своих отношениях к этим людям и готовы назвать их друзьями. Но если бы не объединяющие вас занятия, вы бы, скорее всего, не встретились.

Близкие друзья - те знакомые, с которыми вы обсуждаете в том числе факты из своей жизни. Вы делитесь своими историями, они делятся своими - так вы начинаете все лучше узнавать и понимать друг друга. Для вас обоих в удовольствие проводить время вместе. Близким друзьям вы доверяете свои секреты, звоните в 2 часа ночи из-за проблем в отношениях и едете через весь город на такси, чтобы посмотреть вместе кино.

Лучшие друзья - самые близкие друзья, которые могут быть у человека. Они знают о вас все, поскольку вы уверены - они не предадут ваше доверие. Про такие отношения говорят «дороже золота» - не всем везет найти лучшего друга или лучшую подругу. Но зато лучшие друзья формируют с нами связи на всю жизнь.

Классификация Аристотеля: польза, удовольствие, добро

Философ Аристотель, живший тысячи лет назад, тоже задавался вопросами дружбы и даже составил классификацию:

Полезная дружба. На друзей из этой категории мы полагаемся в решении различных задач: покормить животных, полить цветы, пока мы в отъезде, просто поболтать. Однако после выполнения всех нужных нам задач такая дружба может иссякнуть.

Дружба в удовольствие. С людьми из этой категории мы проводим много времени вместе, чтобы поднять себе настроение. Видели гуляющих вместе мам в парках? Это прекрасный пример. Такая дружба продолжается, пока находиться вместе с друзьями вам приятно.

Дружба добра. В этой категории находятся люди, качества которых мы признаем и уважаем. Как сильные, так и слабые стороны собеседника нами принимаемы - ведь он, в свою очередь, принимает ваши. Это самые лучшие друзья, основанная на взаимном доверии.

Так сколько нужно друзей?

Итак, вот данные исследования Дегенс-Уайт:

1. людям от 30 до 70 лет достаточно 3-5 близких друзей;

2. если у человека от 4 и более близких друзей, он больше наслаждается жизнью, чем при 3 и менее близких друзьях;

3. если у человека есть хотя бы один близкий друг, он более удовлетворен жизнью, чем люди без близких друзей.

«Как наличие друзей, так и становление для кого-то другом поможет привнести в вашу жизнь положительные эмоции. Вы действительно будете более удовлетворены жизнью», - отмечает Сюзанна.

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Фото: managementnews.cz