Как перестать «заедать» стрессы

«Однажды я познакомился с очень толстым парнем по имени Джонни. Каждый раз, когда он чувствовал себя одиноким, расстроенным или злым, то шел и съедал 6 хот-догов. Он считал, что это - отличный способ справиться с проблемами. К тому же Джонни просто любил хот-доги, хотя и был (как и все врачи, к которым он ходил) недоволен своим весом.

В конечном итоге он пришел ко мне, чтобы как-то решить «хот-дожную» проблему», - рассказывает Гленн Ливингстон, психолог, консультант и исследователь проблемы переедания. Что же именно он предложил Джонни?

«Наши эмоции схожи с камином»

Представьте, что эмоции - огонь в камине. Если все настроено верно, то камин станет центром притяжения для всей семьи - местом, у которого так приятно посидеть и поболтать. Но если убрать защитный экран или положить плохие дрова - появятся искры, делающие камин опасным для дома.

Точно так же, как летящие искры могут поджечь ковер в гостиной, ваши эмоции при отсутствии контроля могут «прожечь» в вашем здоровье дыру. Как избежать этого?

Вернемся к Джонни - для него «защитным экраном» станет правило не есть больше 3 хот-догов в день. Как только правило сформулировано, Джонни станет намного легче понять, когда эмоциональные «искры» подводят его к опасной черте.

У черты: как сказать себе «нет»

Правило - это хорошо, но всегда есть соблазн его нарушить. Поэтому Джонни описал несколько ситуаций, которые с большой долей вероятности приведут к нарушению и перееданию:

1. «Это невыносимо, мой босс - идиот. Единственный способ справиться со стрессом после бесед с ним - хот-доги».

2. «Я голоден, нужно перекусить. Очевидно, что хот-доги - лучший вариант».

3. «Отлично поработал сегодня утром! Можно вознаградить себя хот-догом».

4. «Единственная стоящая вещь в этой жизни - хот-доги. Не существует, например, любви с первого взгляда. Так что остается только получать как можно больше хот-догов».

Эти мысли - стимулы, которые «убирают защитный экран» камина и «подкладывают» в него сырые дрова. Чтобы с ними справиться, нужно разобраться с контраргументами.

Аргументы против мысли 1: как минимум, я не единственный человек, который страдает от начальства. И есть много других способов релаксации - спортзал, прогулка, дыхательные упражнения. Состояние недовольства пройдет быстрее, чем я думаю.

Аргументы против мысли 2: избыточный вес намекает, что я далек от голода. К тому же есть много других продуктов, которые помогут справиться с чувством голода, не перегружая организм. Я могу поесть - но полезную пищу.

Аргументы против мысли 3: чем больше я балую себя, нарушая установленные мной же правила, тем сложнее мне будет в дальнейшем их придерживаться. Лучше потрачу это время на то, чтобы стать здоровее - чуть дольше потренируюсь или просто пройдусь.

Аргументы против мысли 4: проблема в том, что я слишком толстый. Более приятная внешность позволит мне быть более уверенным в себе, а значит - с большей вероятностью встретить спутницу жизни.

«Теперь вы можете отказаться - от чипсов, шоколадок, бутербродов или прочей пищи, которая делает вас толще. Определение четких правил и подготовка аргументов - отличный способ начать худеть, поскольку в моменты искушения у вас будут четкие правила, обдумывание которых как минимум даст вам несколько лишних секунд на то, чтобы переосмыслить ситуацию», - пишет Ливингстон.

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Фото: topfacts.com.ua