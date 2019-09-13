Лучшее время для душа или ванны перед сном

Гигиена сна - условия, которые вы готовите для того, чтобы ночной сон был комфортным и крепким. Даже незначительные на первый взгляд мелочи играют огромную роль в хорошем сне.

Благодаря научно-популярным сайтам и книгам мы уже в курсе, что спасть стоит ложиться в одно и то же время, не переедать на ночь, проветривать помещение и не использовать искусственные источники света, не пить на ночь кофе или энергетики - всего и не упомнишь. Из последних исследований стало понятно, что стоит также отложить смартфоны и ноутбуки, поскольку они могут сбить ваш циркадный ритм.

Теперь, по данным исследований 2019 года, в список важных для сна вещей стоит включить и время принятия ванны или душа. Когда именно лучше это делать, чтобы крепко спать?

Время и температура: ищем оптимум

Специалисты Университета Остина (штат Техас, США) ознакомились с выборкой в 5000 научных работ, так или иначе затрагивавших вопросы влияния душа или ванны на наш сон. По итогу они выяснили, что на наш сон влияет не только время принятия ванны или душа, но и температура воды.

Итак, оптимальным временем для ванны или душа является период за полтора часа до сна. Согласно проведенным тестам участники, которые мылись именно в этот период, в среднем засыпали на 10 минут раньше. Температура воды также повлияла на сон - лучше всего свой сон характеризовали испытуемые, мывшиеся в воде от 40 до 42,8 градусов по Цельсию (104 - 109 градусов по Фаренгейту).

Как вода помогает уснуть

С точки зрения науки в том, что душ в определенное время улучшает сон, нет ничего необычного. Исследователи из Научного центра здоровья Университета Техаса в Хьюстоне и Университета Южной Калифорнии отмечают, что душ или ванна оказывают прямое влияние на циркадный ритм.

Температура нашего тела регулируется естественными циклами (известными как циркадные ритмы), благодаря чему мы «прогреваемся» ко второй половине дня и раннему вечеру и «остываем» перед и во время сна. Горячая вода стимулирует нашу систему кровообращения, благодаря чему происходит приток крови в руки и ноги, за счет чего падает общая температура тела. Это поддерживает биологические ритмы, помогая быстрее заснуть и более качественно выспаться.

«Быстрое охлаждение тела после душа или ванны - прекрасный стимулятор сна. Часто так удается даже «обмануть» организм - он начинает думать, что пришло время сна. Также доказано, что душ помогает снизить кортизол, в силу чего вы уснете немного быстрее», - отмечает Кристофер Винтер, специалист по медицине сна.

Читайте также: Подремать днем - полезно

Фото: ukr.media