Психология снеков: что о вас расскажет любимый перекус

Вы когда-нибудь задумывались о том, что ваш любимый снек или перекус может многое сказать о вашем психологическом состоянии? Гленн Ливингстон, психолог, специалист по консалтингу и автор множества работ о переедании и его психологических аспектах, вывел в ходе опроса весьма интересные закономерности.

Любишь шоколад - страдаешь от депрессии?

«Все началось 20 лет назад. На моем сайте я провел опрос, который показал интересные вещи касательно наших пристрастий в еде», - рассказывает Ливингстон. Вот что удалось определить:

люди, предпочитающие шоколад, склонны к пребыванию в депрессии или одиночеству, они чаще страдают от неудачных отношений;

люди, любящие различные соленые и хрустящие снеки (чипсы, сухарики, крендельки) более склонны к стрессам на работе;

люди, ценящие различную выпечку (булочки, рогалики, хлеб) часто страдают от проблем дома.

«Все это было очень интригующе, но опрос на сайте - не то, что представляет научный интерес. Совсем недавно я заказал профессиональный опрос для 500 человек, которая была бы более репрезентативной», - продолжает Гленн.

Данные исследования: важен контроль

«Результаты меня удивили. Исходя из того, что говорили мне люди, я считал, что сложнее всего противостоять соблазну съесть шоколадку. Но шоколад в итоге оказался не на первом месте!», - комментирует Ливингстон.

Итак, результаты исследования:

Соленые закуски признаны самым «сложным» в плане самоконтроля перекусом. 32,9% аудитории признались, что не могут себя контролировать при их потреблении. А в случае с шоколадом в этом признались лишь 18,6%.

Люди в возрасте от 65 и выше имели больше проблем с солеными закусками (43.6% против 32,9%).

Чем более человек удовлетворен жизнью, тем охотнее он будет потреблять соленые снеки. Это подтвердили 50% респондентов.

Сладости «нешоколадного» свойства (торты, пирожные, конфеты не с шоколадом) значительно более популярны, чем шоколад. Также люди, предпочитающие не шоколад, на 33% реже склонны переедать сладкого.

«Как мы можем использовать эти данные? Обратите внимание на цифры и попробуйте немного изменить свои привычки питания. Конечно, самая «криминальная» для вас еда - та, которую именно вы никак не можете прекратить есть, но в целом тенденция понятна.

Простое планирование или ограничение закупок снеков - неплохой начальный шаг, если вы понимаете, что никак не можете отказаться от сухариков или шоколадок. Более подробно я рассказываю об этом в статье «Три необычных шага в борьбе с перееданием»», - резюмирует Ливингстон.

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Фото: eva.vn