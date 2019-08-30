Три необычных шага в борьбе с перееданием

«Я работаю психологом почти 30 лет, являюсь автором книг по снижению веса и часто консультирую представителей пищевой промышленности. Но я и представить не мог, что когда-нибудь у меня будет 600 000 читателей по всему миру. Видимо, дело в том, что я как психолог очень много работал с вопросами еды и переедания, знаю особенности современной пищевой промышленности.

Поэтому я надеюсь, что вы хотя бы ознакомитесь с моим руководством, помогающим в борьбе с перееданием. Оно может казаться странным - но оно работает», - пишет Гленн Ливингстон.

Шаг 1: найти и осознать те силы и особенности современной культуры, которые держат людей в полноте

Давайте рассмотрим миф касательно лишнего веса и переедания, характерный практически для любой точки планеты.

Миф: если вы не можете контролировать себя в плане еды, у вас нет силы воли.

Правда: системы, побуждающие нас переедать, настолько мощны и отлажены, что только в США у 70% населения избыточный вес. Пищевая промышленность тратит миллиарды на разработку еды, которая буквально погрузит нас в блаженство. Сахара, жиры, масла, соли - но в то же время нас убеждают, что продукты нужны не просто для сытости, а для выживания. Если посмотреть на окружающую нас рекламу еды, лишь немногая ее часть будет как-то отмечать пользу фруктов или овощей.

«Я не говорю о том, что кто-то заставляет нас есть. Но в большинстве современных городов вы выходите из кафе быстрого питания - и максимум через улицу видите еще одно. Наши убеждения относительно еды «взломаны» кнопками искусственного удовольствия, которые подаются как средство выживания. Конечно, существуют связи между эмоциями и едой, но не эмоции в конечном итоге заставляют нас переедать», - комментирует Ливингстон.

Шаг 2: введите хотя бы одно четкое правило питания

Например, если вы склонны переедать в процессе просмотра ТВ, введите правило вроде «Не ем перед телевизором за исключением суббот». Такие правила хороши, если они не слишком ограничивают количество нужных вам калорий и абсолютно понятны, то есть лишены лазеек, благодаря которым их можно нарушить.

Шаг 3: разделите ваши мысли о еде на конструктивные и деструктивные

Это самая странная часть. Теперь ваши импульсивные желания и пороки в плане еды принадлежат не вам, а «внутреннему врагу» - придумайте себе, например, Пищевого Монстра. Теперь придайте ему максимально противный голос (попробуйте найти записи озвучки Лимонхвата из сериала «Время приключений»).

«Как это работает? Предположим, у меня есть правило: я ем шоколад только по последним субботе и воскресенью месяца. Вот я стою в кофейне, и у стойки вижу красивую шоколадку. Я начинаю думать - эй, а я ведь неплохо поработал, могу себе позволить пару кусочков. В этот момент важно сказать себе, что все эти мысли - мысли Пищевого Монстра. Представьте, как он говорит это противным голосом. И я не буду делать это для него.

Как бы безумно это ни звучало и каким бы примитивом не казалось - это работает. Техника дает вам те самые недостающие секунды, которые помогут вспомнить ваши правила и отказаться от соблазна», - рассказывает Ливингстон.

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Фото: healthcentral.com