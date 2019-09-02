Как перестать переедать: советует психотерапевт

Вопросы на тему того,как перестать передать, волнуют всех худеющих. На наиболее частые из них отвечает Гленн Ливингстон, психолог-консультант с почти 30-летним стажем.

Как перестать переедать ночью?

Данная проблема очень распространена и в то же время чаще всего имеет четкую причину. Что из перечисленного относится к вам?

1. Чрезмерные ограничения в еде в течение дня.

2. Недостаточная забота о себе в течение дня (работа без перерывов, постоянные стрессы, избыточное количество совещаний).

3. Недостаток сна.

Во всех трех случаях есть простое решение.

1. Вы задали слишком жесткие рамки диеты. В ответ ваш мозг запускает паттерн «быть менее разборчивым в еде» именно ночью, когда сила воли на самой низкой отметке. Сделайте диету помягче.

2. Вы слишком напряжены и тратите много энергии. Выделите хотя бы несколько перерывов, в течение которых постарайтесь отложить телефон и побыть в одиночестве. Неплохо поможет медитация, чтение журнала.

3. Недосып влияет на ваши пристрастия к еде, в то время как переедание влияет на сон. Остановить это «колесо» просто - придерживайтесь оптимального для себя режима сна. При расстройствах сна не стесняйтесь обратиться к врачу.

Как перестать есть сладости?

Наш Пищевой Монстр из первой части всегда старается найти лазейку в плане сладостей. Ключ в том, что именно вы определяете как сладость. Как только вы формулируете правило вроде «Не ем сладкое в будни», Монстр тут же начинает с бюрократической дотошностью уточнять: а кексы считаются? А мед? А если вы поливаете сладким соусом картошку-фри, это идет в зачет?

«Решение вопроса состоит в том, чтобы определять сладости включительно, а не исключительно. «Единственные сладости, которые я ем в будни, это - ____» - формулируйте примерно так.

Лично для меня сладости - это фрукты и ягоды. Все остальные я исключил. Выбирайте что угодно - но нужно быть очень точным относительно того, что вошло в список. Все остальное запрещено», - отмечает Гленн.

Как перестать переедать при стрессе?

«Я всегда говорю клиентам: сейчас у вас 6 проблем, а если вы начнете переедать, будет 7. Переедание - не то, что устраняет стресс.

Чтобы прекратить так делать, подумайте о двух вещах:

исследуйте особенности пищи, которую склонны переедать. Например, соль может вызвать инсульт даже при нормальном давлении, если есть ее слишком много;

помните, что переедаете не ради комфорта. Большая часть того, что мы берем в стрессовой ситуации - вредные продукты. Обилие сахаров, масел, жиров, добавок вроде глутамата натрия - лучшее слово для такой еды, пожалуй, «наркотическая».

Это поможет вам дважды подумать, прежде чем переедать», - советует Ливингстон.

Читайте также: Диета без психотерапии не имеет смысла

Фото: yn.am