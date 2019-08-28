Как понять, что вы скучный

Возможно, некоторые из нас хотят, чтобы их называли интересными. Другие хотят, чтобы их считали забавными. Многие заботятся о том, чтобы их считали сострадательными и заботливыми. Однако ни один из нас не хочет, чтобы его называли скучным.

Нам не нравится находиться среди скучных и неинтересных людей, поэтому мы и сами не хотим быть членами этого «клуба». Большинство из вас предпочли бы назвать скучным кого-то другого, нежели себя. Даже раздражение и ранимость кажутся более желательными, чем скука. Но почему же мы так не любим скучных людей?

Тест на скуку

Скучные люди мало способствуют разговору. Но если они вносят свой вклад в него, то либо бесконечно говорят о себе, либо бесконечно жалуются. Кажется, они устно и эмоционально «отключены» - невозможно понять, искренне ли они сейчас говорят. Кажется, у них нет способности смеяться над собой или сводить разговор к шутке, удачно вспоминать смешные истории или анекдоты. Кажется, им не хватает страсти, интересов и волнения.

Было бы полезно, если бы каждый из нас внимательно посмотрел на себя и спросил, не скучаем ли мы с окружающими. Мы часто сами виноваты в том, что «маркируем» других, не задумываясь о том, что и сами не всегда являемся приятными собеседниками. Есть ряд вопросов, над которыми мы должны задуматься.

Пройдите небольшой тест, а затем мы вернемся к разговору (отвечайте «да» или «нет»):

Вы больше слушаете то, что говорят другие, чем говорите о себе?

Если какая-то тема волнует собеседника, вы задаете уточняющие вопросы?

Вы часто отвлекаетесь от беседы, чтобы проверить телефон или подумать л чем-то своем?

Вы умеете вести взаимно интересную беседу, не сводя ее к темам, интересным только вам?

Вы следите за ходом беседы и поддерживаете ее своими историями?

Знаете ли вы темы, которые интересны вашим близким друзьям?

Умеете ли вы определять социальные сигналы, которые подсказывают, что стоит поговорить на определенную тему?

У вас есть набор историй, который помогает оживить несколько вялый разговор?

Вы рискуете рассказать в беседе о чем-то, что вызывает лично у вас сильные эмоции (страх, гнев, сочувствие)?

Вы считаете себя человеком, с которым приятно поболтать?

Если вы ответили на большую часть вопросов «да», то вы - хороший собеседник, который уж точно не даст заскучать. Но если у вас больше ответов «нет» - стоит задуматься над своим стилем ведения бесед в частности и жизни в целом. Вот универсальные советы:

Посещайте новые места, читайте новую для себя литературу. Расширяйте кругозор - и у вас всегда будут темы для разговора.

Попробуйте новое хобби. Часто хобби - отличный способ по-другому взглянуть на свою жизнь и найти новых друзей.

Обращайте внимание на «язык тела». Если собеседник сутулится или скрестил руки - скорее всего, ему неинтересен предмет разговора.

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Фото: clue-in.com