Овен.

Что касается удачи, то эта неделя не будет успешной. Но и особых проблем также не ожидается. И хотя Овен будет на этой неделе забывчив и рассеян, многое получится в поисках романтических встреч и любовных авантюр.

Телец.

Сложная и противоречивая неделя для Тельца. С одной стороны, он будет пытаться рваться к удаче, с другой стороны будут близкие, которые воспримут это рвение неоднозначно. В целом неделя не сулит особых успехов, а вот вероятность бытового конфликта очень велика.

Близнецы.

Для этого знака на этой неделе будет множество возможностей добиться успеха. Практически любые действия для достижения цели будут весьма успешными, но тут главное понимать, что именно ты делаешь.

Рак.

Рак будет очень успешен на этой неделе. Такие дни очень полезны для различных начинаний и именно Раку должно повезти. Упорность и мудрость этого знака помноженная на удачное расположение звезд, даст раку множество отличных возможностей.

Лев.

Удача Льва на этой неделе зависит от его личностных качеств и амбиций. Только индивидуальная работа и понимание того, что делаешь, принесет реальный успех. Все это касается не только работы, но и личной жизни.

Дева.

Дева будет невероятно успешна, если сможет правильно выстроить диалог в коллективе. На этой неделе многое зависит от окружающих Деву людей. Потому отношение к себе и будет определять насколько успешной будет Дева на этой неделе.

Весы.

Эта неделя будет очень удачной для Весов. В любом старом деле и новых начинаниях, Деве будет везти. Но только если она сама будет проявлять действия. На этой неделе только определенность этого знака будет вознаграждена.

Скорпион.

Если и есть у Скорпиона заветные желания, то именно на этой неделе им суждено сбыться. Звёзды очень благоволят этому знаку, поэтому он с легкостью получит желаемое. Но надо помнить, что желания не должны идти вразрез с желаниями близких.

Стрелец.

На этой неделе Стрельцу будет везти в вопросах саморазвития. Если он решит научится новым навыкам, то в последующем эти навыки принесут ему реальный доход. Любая новая информация, будет невероятно полезна для Стрельца на этой неделе.

Козерог.

На этой неделе Козерогу не будет везти в личных отношениях, но ему это и не надо. Весь успех будет в финансовой сфере. Поэтому важно сосредоточится на деньгах, а они должны потечь к Козерогу на этой неделе, рекой.

Водолей.

Водолею будет легко на этой неделе. И хотя особых денежных прибылей и не предвидится, но есть высокая вероятность, что в окружении Водолея появятся новые, очень полезные люди. Поэтому следует внимательно рассматривать новые знакомства.

Рыбы.

Неделя достаточно удачная для этого знака. В делах и личных отношениях будет множество небольших, но ощутимых успехов. Важно внимательно следить за ситуацией и не упускать подвернувшегося шанса.

Фото: aljamila.com